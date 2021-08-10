Россия продолжает наращивать военную группировку в оккупированном Крыму. Согласно предварительным планам МО РФ, к 2025 году общая численность российских оккупационных войск на полуострове должна превысить 42 тыс человек. Согласно разведданным за 2020 год на тот момент она уже составляла 32,5 тыс человек.

Фактически, с учетом проведенных масштабных учений российскими войсками на территории оккупированного полуострова с 2020 по 2021 г.г, можно смело говорить о том, что численность группировки ВС РФ в Крыму уже превышает 34 тыс человек.

Также количественно изменился и состав российской военной техники, которой в оккупированном Крыму по данным за 2020 год было в пределах: 200 бронемашин, 31 танка, 100 артиллерийских систем, 34 вертолетов, 63 самолетов и 684 единиц прочей как военной, так и гражданской техники, используемой оккупационными войсками.

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Напомню, что до оккупации Крыма российская военная группировка насчитывала в пределах 10-12 тысяч человек. То есть, грубо говоря, за период оккупации, ежегодно группировка увеличивалась на 3 тыс человек.

Фактически, за счет обширного человеческого и технического ресурса ВС РФ увеличение этой группировки может быть остановлено не столько политическими методами, прессингом со стороны международного сообщества, сколько истощением природных ресурсов полуострова.

Очевидно, что увеличение численности группировки российских оккупационных войск, насыщение полуострова техникой, строительство новый войсковых частей, военных баз, а также жилья военнослужащих в непредусмотренных для этого генпланом местах, истощает водные ресурсы Крыма, предназначенные в первую очередь для гражданского населения.

Только в октябре 2020 года и только в Севастополе было сдано 4 дома для Черноморского флота РФ в жилом массиве, где для нужд ЧФ ВМФ РФ строится 12 домов. Строятся с нарушением строительных, технических, а также экологических норм и требований.

Всего же, с 2014 года для сотрудников пограничных войск, Росгвардии, ФСБ и других силовых структур в оккупированном Крыму было построено более 20 тыс квадратных метров жилья.

Все эти факторы привели к тому, что на протяжении всего 2020 года в верхних частях бассейна рек Альма, Бельбек, Биюк-Карасу, Черная, наблюдался значительный недобор осадков, а в средних и нижних частях бассейна рек Кача, Бельбек и Салгир недобор превышал 50% и даже более 60% от нормы.

Напомню, что в районе русла реки Кача, под Севастополем, размещенные корабли флота РФ, а на аэродроме в Каче базируются российские Су-24М и Су-24МР, Ан-26, а также вертолеты Ка-27, которые значительно расширили свой боевой состав. Военный аэродром в Нахимовском районе — Бельбек, сейчас стал местом дислокации 38-й истребительного авиационного полка ВКС России.

Важно понимать и то, что российские оккупанты занимаются не только методичным увеличением группировки своих войск, размещая в оккупированном Крыму новые подразделения ВКС РФ, ракетные и артиллерийские подразделения, значительно увеличили военно-морскую группировку. Они также повышают логистические возможности по максимально быстрой и эффективной переброске сил средств, всех родов войск на оккупированный полуостров.

Например, в рамках, так называемых учений, в 2021 году Россия осуществила переброску в Азовское море практически всей каспийской группы десантных катеров на воздушной каверне проекта 11770 "Серна" в количестве 6 единиц, а также практически всей каспийской группы малых ракетных кораблей проекта 21631 "Буян-М" в количестве 3 единиц.

Такое единовременное увеличение группировки десантных кораблей в Азовском море позволяло России осуществить высадку десанта в количестве до 600 человек, а также наносить ракетные удары вглубь материковой территории Украины посредством крылатых ракет Калибр-НК, размещенных на МРК “Буян-М”.

Тогда же, в тот период, в Черное море вошли БДК "Александр Отраковский" и "Кондопога" из состава Северного флота, а также БДК "Калининград" и "Королев" (Балтийский флот). Таким образом, в Черном и Азовском морях была сконцентрирована группа кораблей, помимо Черноморского флота, Северного, Балтийского и Каспийской флотилии. Причем десантирование могли осуществлять 11 кораблей и катеров, общим количеством единовременной высадки десанта от 4 500 человек.

На сегодняшний день, Россия, используя возможности своих флотов, способна в максимально сжатые сроки наращивать группировку ЧФ ВМФ РФ в Черном и Азовском морях, создавая тотальный дисбаланс сил и средств, даже в сравнении со всеми флотами стран омывающихся Черным морем.

Настолько неконтролируемая милитаризация несет серьезную угрозу не только для Украины, но и абсолютно для любой страны черноморского бассейна. И, что важно понимать, политическими методами она не может быть остановлена. В нынешних условиях возможно лишь создание силового противовеса в регионе, способно сдерживать реваншистские амбиции Кремля.

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