Россия наращивает корабельный состав флота в акватории Азовского моря – Генштаб

По состоянию на 30 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению противнику не удалось достичь основных целей широкомасштабной войны, в частности, блокады Киева и выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. В то же время Россия начала наращивать корабельный состав флота в акватории Азовского моря.

Также враг частично добился успеха по созданию сухопутного коридора между временно оккупированными АР Крым и частью Донецкой области. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

"Противник наращивает корабельный состав флота в акватории Азовского моря. Зафиксирован проход по Керченскому проливу в северном направлении малого тральщика "Валентин Пикуль", ракетного катера "Набережные Челны" и двух десантных катеров", - говорится в сообщении.

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Также продолжаются мероприятия по пополнению потерь оккупационных войск путем формирования и отправления в Беларусь сводных подразделений из состава 37-й омсбр (Кяхта), 5-й отбр (Улан-Удэ) 36-й армии, 38-й омсбр (Екатеринославка) 35-й армии, 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) тихоокеанского флота вооруженных сил русской федерации.

Что касается ситуации по стратегическим направлениям, то на Волынском противник активных действий не предпринимал. Но сохраняется высокая вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси к агрессии против Украины.

На Полесье оккупанты также не предпринимали наступательных действий. Враг сосредоточивает усилия на обстрелах позиций ВС Украины в районах населенных пунктов Новая Буда, Наливайковка, Озерщина. Также осуществляется перемещение подразделений, логистическое обеспечение, пытающееся закрепиться на захваченных рубежах. В районе Чернобыля развернут тыловой район группировки войск Восточного военного округа.

На Северском направлении оккупационные войска продолжают удерживать ранее захваченные рубежи, а также пытаются нарастить группировку и блокировать Чернигов. В то же время, не прекращают обстрелы инфраструктуры города. Продолжается воздушная разведка с использованием беспилотных летательных аппаратов. С целью понижения сопротивления со стороны гражданского населения противник распространил пропагандистские листовки.

Продвижение в направлении Броваров успеха не дало, оккупанты сразу были остановлены, поэтому перешли к обороне и пытаются закрепиться на занятых позициях.

На Слобожанском направлении враг пытается удержать позиции на подступах к Сумам и Харькову, а также восстанавливает потери в технике и живой силе. Не прекращают оккупанты применять авиацию и артиллерию для уничтожения жилых кварталов городов.

В районе города Изюм противник предпринял попытку прорыва обороны наших войск с юга, в районе Каменки, но был остановлен в районе Тихоцкого. Идет уничтожение вклинившегося врага.

На Донецком направлении противник продолжает восстановление потерь, перегруппировку подразделений с одновременным применением огня артиллерии и авиации по инфраструктуре мирных городов. Не отказывается и от плана выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Таврическом направлении, на временно занятых территориях продолжаются мероприятия по подготовке к установлению оккупационных властей, в том числе силами подразделений Росгвардии. Также оккупанты провели мероприятия по изоляции железнодорожной станции Херсон.

"Группировка Сил обороны продолжает оборонную операцию, сосредотачивая основные усилия на недопущении прорыва противника, защищает государственную границу Украины, уничтожает врага на земле, в воздухе и море", - подчеркнули в Генштабе.

Следует отметить, что Вооруженные силы Украины не дали продвинуться и отразили атаки российских оккупантов по всем направлениям. Противник за минувшие сутки понес существенные потери.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам президента Украины Владимира Зеленского, потери российских войск в Украине колоссальные, это самый большой удар по российской армии за десятки лет.

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