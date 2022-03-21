Россия нанесла два ракетных удара по Ривненщине: первые подробности
Утром понедельника, 21 марта, российские войска нанесли несколько ударов по территории Ривненской области. Ракетами оккупанты попали в один из полигонов.
Об этом сообщил глава областной военно-гражданской администрации Виталий Коваль в Telegram-канале. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.
По словам чиновника, к утру 26-х суток войны на Ривненщине уже трижды звучала воздушная тревога.
"По одному из общевойсковых полигонов были нанесены два ракетных удара", – подчеркнул он.
Информацию о возможных пострадавших и масштабах разрушений Коваль не уточнил. Глава ОВА отметил лишь, что на месте работает специальная комиссия и пообещал рассказать детали позже.
Напомним: 16 марта российские оккупанты запустили ракеты по городу Сарны на Ривненщине. Удар был нанесен по одному из объектов военной инфраструктуры, но жертв и пострадавших нет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 марта войска РФ нанесли авиаудар по телевизионной башне под Ривне. В результате действий оккупантов погиб 21 человек. Также было известно о большом количестве раненых.
15 марта в Ривне простились с погибшими людьми, жизнь которых унесла бомбардировка захватчиками телебашни. Глава ОВА назвал, из каких населенных были погибшие жители.
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