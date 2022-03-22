Россия начала разворачивать в Украине резервы 'низкого качества' – Институт изучения войны

Россия имеет большие проблемы с техническо-материальным обеспечением для продолжения войны против Украины. В страну были переброшены "низкокачественные" резервы, в том числе подразделения "низкой готовности" с Дальнего Востока РФ.

Об этом заявили в Институте изучения войны, который базируется в США в понедельник, 21 марта, передает ВВС. Так России пытается восполнить потери в передовых боевых частях.

В учреждении отметили, что за последние сутки российские войска не проводили никаких наступательных операций под Киевом, а вместо этого укрепляли свои оборонительные позиции. Тоже самое и на северо-востоке Украины – оккупанты "были не в состоянии решить проблемы с логистикой" и оставались "в застое".

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"Согласно сообщению Института изучения войны, российские операции в Украине по-прежнему в значительной степени застопорены, а войска страдают от проблем с логистикой", – пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины подняли над Макаровым Киевской области флаг Украины. Российских оккупантов удалось отбросить в этом населенном пункте, сообщили в Генштабе ВСУ. В то же время враг продолжает временно блокировать выход до Азовского моря.

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