Россия может переодеть белорусских военных в свою форму, – Данилов

Российская оккупационная армия планирует переодевать белорусских военнослужащих в свою форму и отправлять воевать против украинцев. Планы врага будут разрушены – Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий и дадут противникам отпор.

Об этом в воскресенье, 13 марта, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире украинского телемарафона. По его словам, в Беларуси уже разрабатывается такая российская спецоперация.

В то же время, половина военных, как отметил Данилов, отказывается воевать против Украины.

"ФСБ РФ и спецслужбы, которые там находятся на территории (Беларуси. – Ред.), уговаривают белорусов переодеться в российскую форму и по российским лекалам заходить в Украину", – отметил он.

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Данилов подчеркнул: если ВСУ будут находить в Украине белорусов, их будет ждать такая же судьба, как россиян и чеченцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты атаковали белорусский населенный пункт Копани. Эта провокация может стать поводом для втягивания войск Беларуси в войну против Украины.

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