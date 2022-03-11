Россия может готовить новую атаку на Киев в ближайшие дни – Минобороны Британии

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Российские войска продолжают достигать "ограниченного прогресса" в продвижении в Киев, утверждают в министерстве обороны Великобритании. Они могут готовиться к новой атаке на украинскую столицу в ближайшие дни.

Россия не достигла целей, изложенных в ее плане перед вторжением, говорится в сообщении министерства.

"Проблемы логистики, мешавшие продвижению России, сохраняются, как и сильное сопротивление Украины" – добавили в минобороны королевства.

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Россия, вероятно, стремится ''перезагрузить'' свои силы для возобновления наступательной деятельности в ближайшие дни, предполагают в ведомстве.

Американская компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки, демонстрирующие перегруппировку российских сил в северо-западных окрестностях Киева, сообщает BBC.

Колонна, которую раньше видели в районе гостомельского аэропорта, распределилась по местности и перегруппировалась.

Ранее OBOZREVATEL публиковал статистику Генерального штаба вооруженных сил Украины по поводу потерь российских оккупантов. Уничтожено не менее 12 тыс. россиян.

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