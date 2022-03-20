Россия использует гражданский аэропорт в Беларуси для нанесения ударов по Украине: появились доказательства

Российские окупанты "спалились", что используют территорию Беларуси для нанесения ударов по территории Украины. Доказательства были опубликованы в пропагандистском ролике, опубликованном 20 марта на сайте российского Минобороны.

Для ракетных ударов и летательных аппаратов, которые вылетают бомбит Украину, рашисты используют, в частности, аэродром в Гомеле. Доказательства были опубликованы на телеграмм-канале Вооруженных Сил Украины.

"Министерство обороны России предоставило доказательства использования Гомельского гражданского аэропорта (Беларусь) для нанесения ударов по Украине. На сайте МО РФ сегодня появился видеоролик, на котором виден взлет со взлетной полосы аэродрома Гомеля беспилотника РФ с боекомплектом, зафиксированы ракетные удары по украинской территории и посадка на этом же аэродроме. Тупорылые", - отмечено в сообщении.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне в Белоруссию прибыли эшелоны с российской бронетехникой, которую могут отправить в Украину.

А уже сегодня, 20 марта, в Генштабе и Офисе президента Украины подтвердили, что фиксируются признаки подготовки ВС Беларуси к вторжению в Украину вопреки воле рядовых военных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!