Россия готовит провокацию с участием 'мобилизированных' с Донбасса: их уже привезли в Крым – ГПСУ

Россия планирует совершить провокацию с участием насильственно "мобилизированных" жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. По имеющейся информации, на Крымский полуостров 5 марта прибыл эшелон с личным составом 131 стрелкового полка 1 армейского корпуса.

В ближайшее время кремль планирует использовать этих лиц для проведения провокаций в южных регионах Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"И хотя эти подразделения имеют крайне низкую мотивацию, ведь их комплектовали из лиц, насильственно мобилизованных в ОРДЛО, не исключено, что агрессор использует их как "пушечное мясо", – допускают пограничники.

Кроме этого, этих лиц могут использовать выдавая за местных жителей для пропагандистских картинок, поскольку оккупантам не удается переломить дух украинского населения. Также провокации с многочисленными жертвами используя лиц, мобилизованных на Донбассе, российское военно-политическое руководство может в ближайшее время совершить в восточных регионах Украины.

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Напомним, 6 марта в Чонгаре, последнем селе на трассе Харьков – Симферополь перед временно оккупированным Крымом крымские татары вышли на митинг с требованием деоккупации полуострова. Люди несли крымскотатарские и украинские флаги и пели гимн Украины.

Также жители города Новая Каховка на Херсонщине, который оказался заблокирован российскими захватчиками, 6 марта вышли на очередной митинг против оккупантов. Люди с украинскими флагами устроили им бунт, скандируя знаменитую фразу "Русский корабль, иди на***".