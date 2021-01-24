Россия должна вернуть Крым ради успеха протестов? Чубаров выступил с обращением
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что участники акций в России в поддержку Алексея Навального должны также требовать и прекращения оккупации Крыма.
А правительство страны-агрессора, по его словам, должно вернуть полуостров "ради успеха протестов". Таким мнением он поделился на своей странице в Facebook.
"В числе основных требований протестующих должно быть требование о немедленном введении Западом эмбарго на российские энергоносители и отключении для РФ международной межбанковской системы SWIFT с целью принуждения РФ прекратить оккупацию Крыма и незамедлительно вывести с украинской территории подразделения российской армии, спецслужб и иных силовых структур", – написал Чубаров.
Он подчеркнул, что иначе массовые митинги в Российской Федерации закончатся беспощадными репрессиями со стороны Кремля.
"Во всех иных вариациях, выступления закончатся не просто пустым выхлопом, но возвратятся беспощадными репрессиями со стороны путинского режима", – подытожил Чубаров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в России 23 января во время митингов в поддержку Навального на улицы городов вышли тысячи человек.
В некоторых регионах начались столкновения ОМОНа с протестующими, а во Владивостоке даже прозвучали выстрелы.
На акции в Москве силовики задержали ребенка и кинули его в автозак. Было опубликовано видео инцидента.
В то же время в столице РФ отпустили жену оппозиционера Юлию Навальную после задержания.
Митинг за Навального в Москве закончился задержаниями с избиениями.