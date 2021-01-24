Россия должна вернуть Крым ради успеха протестов? Чубаров выступил с обращением

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что участники акций в России в поддержку Алексея Навального должны также требовать и прекращения оккупации Крыма.

А правительство страны-агрессора, по его словам, должно вернуть полуостров "ради успеха протестов". Таким мнением он поделился на своей странице в Facebook.

"В числе основных требований протестующих должно быть требование о немедленном введении Западом эмбарго на российские энергоносители и отключении для РФ международной межбанковской системы SWIFT с целью принуждения РФ прекратить оккупацию Крыма и незамедлительно вывести с украинской территории подразделения российской армии, спецслужб и иных силовых структур", – написал Чубаров.

Он подчеркнул, что иначе массовые митинги в Российской Федерации закончатся беспощадными репрессиями со стороны Кремля.

"Во всех иных вариациях, выступления закончатся не просто пустым выхлопом, но возвратятся беспощадными репрессиями со стороны путинского режима", – подытожил Чубаров.

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