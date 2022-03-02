Россия должна быть исключена из всех международных инфраструктурных организаций, – МИУ

Министерство инфраструктуры Украины обратилось к крупнейшим и влиятельным мировым структурам в сфере инфраструктуры о необходимости закрыть для страны-агрессора авиационное пространство, доступ к морским портам, а также исключить рф из состава международных организаций.

Официальные письма направлены в 11 организаций мира в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма: Международную ассоциацию мостов, туннелей и магистралей (IBTTA), Международный Совет Аэропортов (ACI), Всемирную туристическую организацию ООН (UNWTO), Международный союз железных дорог (UIC), Международную организацию гражданской авиации (ICAO), Министерство транспорта Великобритании, Европейскую экономическую комиссию ООН (UNECE), Дунайскую комиссию, Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA), Федеральное авиационное управление США, Международный транспортный форум (ITF).

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В ведомстве отметили, что мир закрывает воздушное пространство для российских самолетов, Великобритания и Канада закрыла свои порты для судов России, а также связанных с ней компаний, в портах Бельгии не обрабатывают грузы для РФ, а Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных. кораблей. К блокированию страны-агрессора приобщаются крупнейшие мировые компании.

В частности, датская судоходная компания Maersk временно останавливает все контейнерные перевозки в Россию и из нее. Логистические компании DHL и FedEx перестали поставлять товары из России и в РФ. "Эти шаги уже становятся мощным ударом по экономике оккупанта", - подчеркнули в Мининфраструктуры.