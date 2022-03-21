Россия для авианалетов на Украину использует десятки аэродромов, в том числе в Беларуси и Крыму – расследование

Для осуществления авианалетов против Украины российская армия использует практически все пригодные для этого аэродромы Беларуси, России и оккупированного Крыма. Из них РФ бомбит военные и гражданские цели в Украине с помощью авиации, наносит ракетные удары, осуществляет десантирование и поднимает в небо вертолеты.

Поэтому Украина и просит у Запада "закрыть небо" - чтобы не позволить уничтожать оккупантам военную и гражданскую инфраструктуру нашего государства. Расследование по аэродромам, которые использует Россия для войны с Украиной, опубликовало издание "Радио Свобода".

По данным журналистов, в непосредственной близости к границам Украины есть около 40 аэродромов с тактической военной авиацией. К тому же Россия использует самолеты стратегической авиации, которые можно размещать в 5 тысячах км от "цели".

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Наиболее активно военно-космические силы РФ используют часть из этих 40 аэродромов - в России, Белоруссии и на территории оккупированного Крыма.

К примеру циничный удар по Драмтеатру в Мариуполе, где от обстрелов прятались около тысячи мирных жителей, Россия нанесла из оккупированного Крыма или из Краснодарской или Ростовской областей РФ.

"Общее воздушное нападение на Мариуполь могли осуществлять из оккупированного Крыма и Краснодарской и Ростовской областей России. Но в последний раз, насколько нам известно, применялась сверхмощная бомба, а это уже стратегическая авиация, которая могла взлететь хоть с Урала", – убежден военный эксперт Института евро Игорь Козий.

Ближайший к Украине известный аэродром стратегической авиации – это авиабаза в городе Энгельс Саратовской области. Там базируются такие стратегические бомбардировщики как Ту-160 и Ту-95МС, которые видны на спутниковых снимках от 6 февраля.

Впрочем, в большинстве случаев россияне не рискуют стратегической авиацией - ее используют там, где им удалось подавить сопротивление украинской противовоздушной обороны, говорят специалисты. На большинстве же территорий Украины оккупанты применяют "обычную" тактическую авиацию, которая взлетает с близких к границам Украины аэродромов.

На территории Крыма РФ преимущественно использует два крупных военных аэродрома – Саки и Бельбек.

"Из Крыма очень много авиации взлетает, и они отрабатывают по разным направлениям. Не исключено, что по Мариуполю тоже. Из Крыма есть информация и о стратегической авиации, такой, как самолеты "Ту", которые запускают ракеты типа "Х", – рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Такие ракеты российские оккупанты применяли для ударов по Винницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях. В большинстве случаев атаки на эти области РФ использует ракеты "Х-101". Но не исключено, что оккупанты могут запустить и другую модификацию – "Х-102" с термоядерной боеголовкой.

Военный аэродром Саки стал местом базирования 43-го истребительного авиационного полка ПКС России, в составе которого преимущественно самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.

Один из пилотов, который летал из города Саки и бомбил города Украины, был взят в плен после того, как его самолет сбили в Николаевской области. Речь идет об уроженце Полтавщины, командире авиационной эскадрильи майоре Алексее Головенском, который выполнял такие же задачи в Сирии.

Военный аэродром Бельбек также используется россиянами для размещения большого количества самолетов. В частности, там базируются Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 и Су-27М. После реконструкции в 2020 году этот аэродром может принимать и стратегические бомбардировщики Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС, из которых, по данным ВСУ, с Черного моря ракеты уже выпускают, в частности, по Львовской области.

Такие самолеты имеют на вооружении крылатые ракеты, способные преодолевать расстояния до 5,5 тысячи километров. Базируются ли они в Крыму сейчас, неизвестно.

Военный аэродром "Морозовск" в Ростовской области является местом дислокации оперативного объединения России – 4-я Краснознаменная армия Военно-воздушных сил, которая нацелена на атаку по направлению юго-востока Украины. Она включает в себя истребители, вертолеты, силы противовоздушной обороны, а также более 40 бомбардировщиков, большинство из которых стоит на аэродроме "Морозовск". Это связано с тем, что именно здесь базируется 559-й бомбардировочный авиационный полк.

После начала вооруженного вторжения РФ в Украину там, как видно на спутниковых снимках, количество самолетов превысило 30 единиц.

Ближайшими авиабазами к Мариуполю также являются российские военные аэродромы Приморско-Ахтарск и Ейск.

От Приморско-Ахтарска до блокадного Мариуполя примерно 125-130 км. Обычно здесь базируются только истребители Су-25, а бомбардировщиков нет. Еще до начала полномасштабного вторжения в России истребители можно было рассмотреть со спутника. Но уже в марте здесь были также замечены "голубые" бомбардировщики Су-34.

Хотя на самом деле истребители могут использовать ракеты разного калибра для нанесения ударов по наземным целям, в частности зданиям. По словам экспертов, часто такие самолеты применяют неуправляемые ракеты, что делает поражение гражданских объектов очень возможным независимо от намерений пилота.

Второй российский аэродром в Краснодарском крае расположен в Ейске, "через залив" от Мариуполя. Расстояние от него до украинского города составляет всего около 60 км. Здесь, по данным портала Military Aviation, базируется более 20 самолетов МиГ-29К, но на снимках со спутника такого количества российских истребителей не видно. Преимущественно здесь стоят противолодочные самолеты Ту-142 и около 5 истребителей, среди которых Су-33.

Задействованы в войне против Украины и военные аэродромы Беларуси. Оттуда Украина нападения не ожидала.

"Действительно, на северном направлении мы не сосредотачивали мощных средств по противовоздушной обороне с началом российской агрессии в 2014-м году. Впрочем, учитывая начавшиеся в Беларуси политические процессы еще год-полтора назад, Воздушные Силы ускорили процесс наращивания системы ПВО на севере страны – как истребительного, так и зенитного ракетного прикрытия. Были созданы новые подразделения зенитных ракетных войск, расширены возможности авиационных бригад и предприняты другие меры по усилению северного направления, о которых не будем говорить публично" , – объяснил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, сейчас российские военные активно используют в Беларуси практически все действующие аэродромы у городов Лида, Бобруйск, Мозырь, Гомель, Лунинец, Барановичи, Брест и другие. "Схемы" решили более подробно исследовать те, где сейчас наблюдается усиленная активность.

Военный аэродром Лида (Беларусь) является базой для сил 116 гвардейской штурмовой базы ВВС Беларуси. Приблизительно такая ситуация видна на снимке за сентябрь 2020 года от Maxar для GoogleMaps: более 20 военных самолетов, часть из которых может быть спрятана в специальных подземных ангарах.

Обычно здесь преимущественно стоят самолеты Су-25 и МиГ-29, а также Як-130.

На последнем детальном снимке спутниковой системы Planet за 14 февраля 2022 года также не видно серьезных изменений в количестве самолетов, но рядом со взлетной полосой уже можно увидеть более 20 вертолетов, которых там раньше не было. Это может свидетельствовать о начале активного перебрасывания военных РФ еще во время так называемых "учений".

Через месяц, в марте, фиксировалось увеличение количества самолетов на взлетной полосе примерно вдвое. Среди них – российские бомбардировщики Су-34.

Журналисты утверждают: только 17 марта с аэродрома Лиды в направлении Украины, по меньшей мере, девять раз взлетали Су-34 и еще дважды – Су-25, это подтвердили в Вооруженных силах Украины. Ранее об этом сообщили белорусские активисты, отслеживающие перемещение военной техники для телеграмм-канала "Беларуски Гаюн".

Каждый раз использовали не все самолеты, а от 2 до 7 в группе. Это объясняется осторожной тактикой, избранной военными РФ после того, как они получили достойный отпор от украинского ПВО.

"Это тактика. Российские колонны сухопутных войск также пытаются не пачками летать, а рассредотачиваться после того, как их начали бить. Групповую цель бить легче. Летают парами, или звеном по 4-5. А после этого разлетаются в разные стороны. Это тактика, они ее меняют", – пояснил Игорь Козий.

Он рассказал, что кассетная ракета может уничтожить все четыре самолета, если они близко, а когда они летают по одному, то пострадает только один борт.

Военный аэродром Барановичи (Беларусь) до полномасштабного вторжения насчитывал около 50 военных самолетов ВВС Беларуси. Там базируется 61-я истребительная авиабаза, в состав которой входят преимущественно самолеты типов Су-30СМ, Су-27 и МиГ-29.

Но с сентября 2021 туда начали прибывать и российские самолеты Су-30СМ и Су-34. Тогда это объясняли учениями Запад-2021, которые военные Беларуси и РФ осуществляли каждые 4 года. Позже этот аэродром стали использовать для нападений и бомбардировки территории Украины.

Канал "Белорусский гаюн" пишет, что только 17 марта с этого аэродрома взлетело до 6 самолетов, среди которых могли быть и бомбардировщики. Иногда они взлетают одновременно с бомбардировщиками на аэродроме Лиды.

Что интересно, упомянутые аэродромы Беларуси (Лида и Барановичи), которые ПКС РФ сейчас активно применяют против Украины, во время Второй мировой войны использовали воздушные силы нацистской Германии Люфтваффе. И немцы тоже держали здесь преимущественно бомбардировщики.

Аэродром Лунинец (Беларусь) несколько лет не использовался.

Все изменилось после того, как аэродром Лунинец, как и Барановичи, решили использовать в качестве дополнительного во время "учений" военных. Теперь здесь разместилось по меньшей мере 20 самолетов Су-25СМ, а также есть как минимум один бомбардировщик Су-34.

Для бомбардировки Киева, Харькова, Чернигова и других городов на севере и северо-востоке Украины Россия также активно использует и собственные аэродромы в сопредельных областях. В ход идут даже авиабазы, которые раньше использовали как транспортные. Теперь, во время войны против Украины, на них полно истребителей и бомбардировщиков.

Военно-транспортный аэродром Сеща (Россия) в Брянской области используется для бомбардировщиков СУ-34 и истребителей. Их, скорее всего, используют для ударов по северу Украины.

По меньшей мере, один такой бомбардировщик Су-34 уже сбили в Черниговской области, а один из пилотов попал в плен. Пленный – майор, ранее участвовавший в боевых действиях России в Сирии.

Кроме того, РФ активно использует российские аэродромы рядом с населенными пунктами Крымск, Краснодар, Кореневск, Минеральные воды, Кущевская, Ростов-на-Дону, Миллерово, Мариновка, Волгоград, Саратов, Бутырлиновка, Старый Оскол, Белгород, Липецк, Шаталово и Калу.

В Крыму задействованы аэродромы у населенных пунктов Кача, Гвардейское и Джанкой.

В Беларуси такие аэродромы расположены у городов Минск, Мозырь, Гомель, Брест, Витебск и Бобруйск, использовался также гражданский аэропорт в Гомеле.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 13 стран подписали заявление о срочной модернизации ПВО Украины. Также Турция может отправить Украине С-400 в обмен на снятие санкций. Об этом сообщили в Пентагоне.

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