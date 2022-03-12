Россия делает ставку на неуправляемые ракеты, увеличивая число жертв среди мирного населения – Минобороны Британии
В британском Министерстве обороны заявили, что страна-агрессор Россия использует в войне против украинского государства неуправляемые ракеты. Именно на этот вид вооружения путинская оккупационная армия делает упор.
Такую информацию получили службы разведки Британии, сообщили на Twitter-странице британского оборонного ведомства по итогам 16-ого дня российского вторжения в Украину.
Британские разведчики считают, что мощное сопротивление противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины заставляет оккупантов атаковать украинские города с большого расстояния.
Кроме того, по данным разведчиков, такие ракеты российская армия использует "чтобы содействовать продвижению наземных войск". Удары неуправляемым ракетами наносятся из мест, которые недоступны украинской системе ПВО.
При этом, в министерстве обороны Британии предупредили, что это оружие является "относительно неточным и невыборочным", поэтому его использование путинскими оккупантами увеличивает вероятность большего количества жертв среди мирного населения Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Пентагоне сообщили, что страна-агрессор Российская Федерация с начала войны в Украине, 24 февраля, выпустила по украинским городам 775 ракет. Речь идет про ракеты разных типов и видов.
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