Россия делает ставку на неуправляемые ракеты, увеличивая число жертв среди мирного населения – Минобороны Британии

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В британском Министерстве обороны заявили, что страна-агрессор Россия использует в войне против украинского государства неуправляемые ракеты. Именно на этот вид вооружения путинская оккупационная армия делает упор.

Такую информацию получили службы разведки Британии, сообщили на Twitter-странице британского оборонного ведомства по итогам 16-ого дня российского вторжения в Украину.

Британские разведчики считают, что мощное сопротивление противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины заставляет оккупантов атаковать украинские города с большого расстояния.

Кроме того, по данным разведчиков, такие ракеты российская армия использует "чтобы содействовать продвижению наземных войск". Удары неуправляемым ракетами наносятся из мест, которые недоступны украинской системе ПВО.

Видео дня

При этом, в министерстве обороны Британии предупредили, что это оружие является "относительно неточным и невыборочным", поэтому его использование путинскими оккупантами увеличивает вероятность большего количества жертв среди мирного населения Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Пентагоне сообщили, что страна-агрессор Российская Федерация с начала войны в Украине, 24 февраля, выпустила по украинским городам 775 ракет. Речь идет про ракеты разных типов и видов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!