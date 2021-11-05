Сегодня моя любимая социальная история.

Знаете, я вот все время думаю, что используй наше государство информационный ресурс на полную, мы бы давно победили не только в информационной войне, но и на остальных фронтах.

Именно вот такие социальные истории, примеры из жизни, фото, видео, документы из ОРДЛО, даже решения их "судов" – они бьют сильнее, чем политические призывы.

Создали гетто? Хотите жить в гетто? — так садитесь и смотрите на гетто, наслаждайтесь им, кушайте, и делайте выбор.

Видео дня

Я бы била и била в мозги наших граждан социальными историями из жизни россиян, жителей ОРДЛО, вот этого мракобесия, которое подается простому нариду в красивой обвертке.

А у нас канал "Дом", вроде как созданный именно для борьбы за умы "наших людей там", все больше похож на место встречи одноклассников, ностальгирующих по советскому союзу. А там должны показывать фото городов ОРДЛО, видео городов ОРДЛО. Желательно до войны и вот, настоящие. Чтобы все видели красоту "угольной швейцарии".

А еще там, именно там на телеканале "Дом" должны разоблачаться фейки о "гражданской войне", публиковаться некрологи убитых на Донбассе граждан РФ. Там должны рассказывать о последствиях получения паспорта гражданина РФ. Там должна высмеиваться вся российская пропаганда. Звучать шутки на актуальные темы.

А еще – обязательно военная тематика. И про новинки вооружения ЗСУ, и армейский юмор, и должны выступать писатели-переселенцы, писатели-военные. Там должен звучать смех и позитив. И рядом должна быть смерть и гетто. Чтобы вот эта черта была, как острие ножа. Яркие сюжеты про развивающиеся села Украины, про преимущества децентрализации. Обязательно – история Украины, чистая, настоящая, без купюр. Обязательно – истории успеха украинцев. И обязательно, понимаете – обязательно! – истории "успеха" донбасян в их идеальном мире, который они построили, выкушав русское Г в красивой обвертке рекламы.

И чтобы на весь экран – красивое "жителей ЛНР и ДНР выселяют из гостиницы в Белгороде. Их привезли из "республик" на работу в "Теплицы Белогорья", а потом уволили, не заплатив за работу, так как все гастарбейтеры из "республик" не были официально оформлены".

"Братья", "наши русские братья" – они ж для нас все, они дадут, они спасут, они защитят, — так самозабвенно орал "народ Донбасса" в 2014-м.

Перед русскими падали ниц, на коленях ползали, руки-ноги целовали. "Спасители идут, защитники, освободители". "Народ Донбасса" бросал в воздух чепчики, каски, панталоны и отдавался русскому миру в диком припадке любвеобильности и жертвенности.

Дикое доверие, граничащее с фанатизмом. Так "прихожане" религиозных секст слушают своего "пастора". Так застывали перед телевизором, слушая Чумака и Кашпировского. Так с упоением глотали козьи какашки, гордо названные "бальзамином, снятым со скал и святых мест паломников".

Критическое большинство жителей Донбасса на 2014-й год неистово верили не во второе пришествие Христа, не в Бога, не в его сына, не в ад, не в рай – а в Путина и РФ. Поэтому, какое там "не убий-не укради". Россия – вот высшая ценность. Умереть за Россию – вот призвание донбасян.

Что ж… Сейчас многие из тех, кто чепчики бросал, встречая российские войска, и им подобные мнутся, когда им задаешь вопрос, так что же сделали хорошего для Донбасса "русские братья".

Донбасяне хором тянут песню "мы не этого хотели — нас обманули", но, искоса голову наклоня, продолжают поглядывать в сторону России-матушки, может еще какой гуманитарной боярки подкинет.

А мы, именно мы и должны показывать все, что принесла верящему и обожающему РФ "народу Донбасса" его кумирия. Чтобы помнили, что кроме "не убий и не укради", еще и "не создавай себе кумира" написано там, где "народ Донбасса" не читал, но осуждает.

Поэтому, продолжаем.

Главное, что принесла на Донбасс РФ — это война. А война — это еще и голод, беспризорники-сироты, которые стали рабами и жертвами сексуальных маньяков, это изнасилования, это работорговля, это уничтоженная экология, это безработица, и снова работорговля, так как безработные – именно тот контингент, на который сразу же положили глаз "русские братья".

Я фундаментально и монументально пишу про работорговлю. Торговали людьми, похищали людей для продажи в рабство на РФ еще с СССР.

Приграничье – Луганская и Донецкая область – насчитывает тысячи страшных историй похищений и продажи в рабство еще со времен УССР. Просто тогда эти факты скрывали. Про русских братьев плохо нельзя, только исключительно в рамках поклонения.

Поэтому скрывали в УССР много. И массовые расстрелы украинцев, и тысячи проданных в рабство, и гастроли российских маньяков по Украине. Уголовники, я имею в виду работников сыска времен УССР, могли бы написать целые документальные романы-хроники по тем делам, которые им было приказано закрыть.

С начала войны ОРДЛО стало источником рабов для россиян. "Народы Донбасса" расцениваются россиянами исключительно как люди третьего сорта, хохлы, меньшебратья, низкопробное товарное отродье, биомусор.

Но это не фашизм, что вы-что вы. Это русский мир, это православие и скрепы.

Поэтому я за полное переформатирование информационного фронта. Без толерантности. Без эмпатии. Только чистая правда, жесткая, резкая, как плеть, которую так любят чувствовать на своей шкуре "народы Донбасса" и советские граждане.

Для этого, как раз подходят социальные истории, рассказанные самим "народом Донбасса". Рабов из ОРДЛО набирают открыто. Объявлениями "требуются на работу в Россию" забиты все соцсети, газеты, телевидение ОРДЛО.

Так по объявлению на сайте предложений о работе "Авито" набирают жителей ОРДЛО на работу в разуменских "Теплицах Белогорья".

Цитата из опроса потерпевших: "19-летний Марк рассказывает, что попал на теплицы по объявлению, которое нашёл на "Авито" в ЛНР. В объявлении предлагали работу по сбору томатов на "Теплицах Белогорья" (ниже мы приводим позицию руководства предприятия, которое утверждает, что не нанимало никого из жителей ЛНР и ДНР, но не исключает, что это могли сделать подрядчики, которые трудятся сейчас в теплицах — прим. Ф.), за которую обещали платить 140 рублей за час. Парень позвонил по указанному в объявлении телефону, и ему предложили приехать. За Марком, как и за другими сборщиками, приехал отдельный автобус, который привёз его из ЛНР в гостиницу "Владимирская". На месте оказалось, что вместо сбора помидоров им предстоит выполнять другую работу — более "грязную".

— Я приехал в автобусе с людьми, которые тоже ехали сюда. Отработал честно две недели, а сегодня (редакция общалась с рабочими 29 октября — прим. Ф.) мне и моему другу сказали, что нас увольняют, потому что люди не нужны. Мы из Разумного [где находятся теплицы] приехали в Белгород, в гостиницу. На входе нам бригадир говорит, что у нас заканчивается прописка, и все, кто ждёт зарплату, сегодня уезжают: "Собирайте вещи, и к 18:00 чтобы вас тут не было". Никаких денег нам не перевели. Переводы ждут люди по шесть дней. Тут очень много граждан ЛНР, есть люди с моего города, есть люди из ДНР — очень много людей. Ждут зарплату около 20 человек, — рассказывает Марк.

Вместо обещанных 140 рублей за час нанявшие люди, по словам обратившихся в редакцию рабочих, в одностороннем порядке снизили им ставки до 65 рублей за час.

— Мы обустраивали рассадное отделение: навели порядок, убрали воду из бассейна, потом полностью всё тряпками вычищали. Потом я работал на самих теплицах, подвязывал помидоры, обрезал, подметал листья. А вообще изначально говорили, что будет сбор помидоров. В каждом рассадном отделении есть камеры — на них видно, как мы работали и что делали. Мы работали очень долго — по 12 часов, а потом нам сказали: "Оставляйте реквизиты и поезжайте домой". У меня не было никакого договора, ничего. Мне сделали только временную регистрацию в гостинице, которая, как ни странно, у меня закончилась, а у других людей ещё нет. У меня нет денег даже на проезд домой. Я не знаю, что мне делать, — признаётся Марк.

По словам Марка, он созванивался с людьми, которые поверили, что им переведут деньги и уехали домой. Деньги, по его словам, пока никто не получил. Есть и те, кто уже несколько дней ждёт деньги в Белгороде.

— Меня четыре дня назад уволили. Вот жду деньги. Нам говорят: "Ждите, ждите, ждите". А что ждать? Кого ждать? [Нам сказали:] "У вас на раздумья час и выметайтесь". Нам по 140 рублей в час обещали, а потом они меня уволили за мою медленную работу — сначала на разные участки бросали, потом уволили, и вот четвёртый день я жду расчёта. Наш главный сказал, что компания в одностороннем порядке пересмотрела договор по уменьшению стоимость работ [до 65 рублей в час], но даже этого нет. Карты, номера на оплату мы отдали ещё давно. Домой я уеду с горем пополам, ну а дома опять — лапу сосать, либо опять куда-то уезжать, — подключается к разговору ещё один рабочий из ЛНР по имени Анатолий".

Боже, какая прелесть.

А как же "братья на век", а как же православные скрепы, а как же русские своих не бросают? – в этом месте я всегда смеюсь.

"Народ Донбасса" в этом месте всегда поджимает хвост и тестикулы.

В этой, как и во всех историях трудового, сексуального и социального рабство, прекрасно все. И рабы немы, и их хозяева, которые не мы.

Русский "настамнет" — это государственная доктрина и генный код россиян.

Читаем дальше (цитата из расследования, проведенного белгородским блогером): "Людей, которые приехали трудиться в Россию, выселяют из гостиницы, где они жили во время работы, и обещают выплатить зарплату уже после отъезда. Однако у некоторых из них нет денег даже на билет домой, а люди, которые уже уехали, говорят, что так и не получили деньги. Им отказываются платить за работу и выселяют из гостиницы. Ранее их, похоже, приняли на работу, официально не оформив. На днях людям объявили, что они должны в течение дня покинуть гостиницу "Владимирская", где они жили, а расчёт за работу им якобы перечислят в течение недели. При этом у некоторых из них нет денег даже на то, чтобы вернуться домой. Их коллега Игорь добавляет, что его уволили за медленную работу. У руководства были претензии к тому, что он и другие рабочие медленно моют столы. Сам Игорь говорит, что работодатель просто нашёл предлог.

— Она [руководитель] говорит, что девочки помыли за две недели. Я ей ответил, что всё нормально, мы работаем только восьмой день и всё сделаем. Она ушла, а вечером мне звонит менеджер и говорит: "Завтра ты уже не выходишь", потому что позвонила эта девушка и сказала, чтобы я больше не выходил, вот и всё. 12 дней я отработал. Тут человек вообще без рубля, его уже третий день не кормят. Он сидит и ждёт, а ему уже даже еду не дают. Сначала, чтобы он жил нормально, его кормили и не выгоняли, а сейчас и его уже выгоняют, говорят: "Давайте съезжайте, фирма не оплачивает",— рассказывает Игорь. Как уезжать домой, Игорь тоже не знает — денег на обратную дорогу у него нет".

Прекрасно все и в реакции руководства "Теплиц Белогорья", которое дало официальный российским СМИ ответ на создавшуюся ситуацию "нас там нет", то есть, заявив, что "предприятие:

— к уволенным работникам с "республик" не имеет отношения;

— не ведет сотрудничества "с самопровозглашенными республиками";

— на предприятии официально трудоустроено 221 человек в штате, которые все граждане Российской Федерации;

— в общежитии, которое находится на территории тепличного комплекса живут сотрудники, которые проживают далеко от места работы. "Граждан" "ЛНР" и "ДНР" "нет и не было";

— объявлений о трудоустройстве на "Авито" для "граждан" "ЛНР" и "ДНР" предприятие не подавало".

"Народы Донбасса" вяло подтвердили, что их не нанимали на работу представители "Теплиц Белогорья", а делали это "какие-то люди, которые там типа работают".

"Народы Донбасса" тверды в своей позиции: "но нас же взяли на работу русские. Братья, они же обязаны, русские своих не кидают, как же так, они же обещали" …

"Мы не этого хотели — нас обманули" — ну, чем не прекрасная рубрика из серии "занимательные истории народов Донбасса" для "наших людей там".

Таких историй в ОРДЛО пруд пруди.

Едут кинутые блудные донбасяне из всех городов "расеи-матушки", кинутые, обворованные, обманутые. Но, этим еще повезло. Многие умерли там от ковида, от ран, от поноса-дизентерии, от туберкулеза, от истощения, были забиты на работе палками.

Это удел рабов. Свободные люди строят государства и только рабы строят себе тюрьму.

Что ж, надеюсь на возвращение этих блудных донбасян хотя бы в их любимое гетто.

Страшное в этой истории то, что почти все кинутые "братьями" – молодые люди.

Это еще одна кара для тех, кто в 2014-м строил на Донбассе "республику". Это их дети, которым тогда было по 9-14 лет. Это их родители сделали из них рабов. Это их родители забрали у них детство, будущее, уважение, перспективы и свободу.

А еще, страшнее всего то, что вернутся эти блудные донбасяне в ОРДЛО без тени раскаяния, без тени упрека ни к РФ, ни к родителям, лишивших их всего.

Они вернутся из гетто в гетто, ментально и физически оставаясь рабами и ситуации, и воспитания, и своей ментальности.