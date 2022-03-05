Российскому солдату! #Z

С*ка, как же ты теперь будешь спать, если выживешь? Ты же видишь что в Украине происходит на самом деле. Ты же знаешь, что ты оккупант. Ты пришёл на чужую землю и убиваешь мирных людей. Ты уже не смотришь телевизор, ты во всем разобрался и все понял. Ты нацист и захватчик! Ты преступник и убийца!

Что ты расскажешь дома, если выживешь? Ты будешь весь остаток жизни врать, оправдывая свою ничтожность? Ты будешь пить водку и бить своих жену и детей, потому что ты уже ментальный труп и ничтожество! Ты никогда не будешь героем, ты уже навсегда проклят!

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Как ты будешь жить, если выживешь? Ты будешь шарахаться от каждого звука, от каждого незнакомого лица в переулке! Ты же уже все понял. За тобой придут. За каждого убитого украинца отомстят. Вас будут душить и резать по подъездам. Где бы вы ни были. Ты нигде не спрячешься. Страх будет с тобой до последнего дня!

Мы победим просто потому, что никогда не сдадимся. Мы защищаем свою страну, своих женщин и детей! А за что воюешь ты? За бредни маленького гитлера, который почему то живет с фамилией Путин?!

Думай! Пока есть чем.