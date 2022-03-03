Итак, наступление захлебнулось.

Это уже совершенно точно. Никакого продвижения войск вперед больше нет. Еще пытаются рыпаться на востоке, брать Волноваху, но в остальном наступление уже полностью остановлено, а на отдельных участках орки уже и отброшены назад.

Что теперь? Ну, во-первых, теперь они попытаются утюжить. Уже пытаются. Они всегда так делают. Когда первый штурм захлебывается - они начинают долбить по квадратам. По всему подряд. По объектам инфраструктуры, жилым районам, частному сектору. Им плевать. И утюжить всем подряд. Не разбирая оружия. Артиллерией, "Пионами", "Тюльпанами", "Солнцепеками", ракетами, кассетами, РСЗО - всем, что есть под рукой.

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В Грозном на перекрестке лежала огромная неразорвавшаяся бомба - я не знаю, что это было, пятитонка ли, или вакуумное что-то - но если бы она взорвалась, там от всего квартала не осталось бы ничего.

Но она не взорвалась. И все равно воронка от неё была метров десять в диаметре и метра три глубиной. А посередине торчала эта круглая свинья. Это в центре жилого города.

Грозный они сравняли с землей полностью. Это, надо признать, они делать умеют. И под этими бомбардировками попытаются медленно вгрызаться на территорию.

Но проблема для них в том, что Украина - это не Сирия. А Харьков - не Алеппо. Хотя бы просто по масштабам. Напомню, в Сирии, где они делали, что хотели, и работали, как в тире, ракеты у них кончились уже через два месяца. И пришлось увеличивать производство на коленке.

Но. Дело не в этом. Дело в том, что в Украине ПВО все еще есть. И худо-бедно, но по ракетам работает, а по самолетам работает вообще на ура. И, даст Бог, будет еще больше.

Конвои идут. Ленд-лиз начался. Так что свободного неба, чтобы круглосуточно работать, как в тире, у них больше нет.

Слава болгарским "МиГам", слава "Стингерам", слава Украинским ВВС, слава порошенковской ПВО, и слава ПРО, не знаю уж чьей, которая сейчас поставляется.

А, даст Бог, НАТО с Евросоюзом и Америкой вообще возьмут и закроют небо. В струе тех санкций и действий, которые сейчас предпринимаются, и которые казались совершенно немыслимыми еще дня три назад - это уже не выглядит таким уж невозможным.

Тогда, к слову, на этом можно ставить точку. Война продлится в этом случае совсем недолго.

Так что долбить, конечно, будут, но устроить из Харькова Грозный будет уже намного проблематичнее. Ооочень намного.

Дальше два варианта.

Как правило, к моменту остановки наступления, то, что было захвачено оккупантом, у него и остается. Но в данном случае для оккупанта проблема в том, что им не захвачено практически ничего. Они практически не вошли в города. И большая часть всего этого их железа стоит просто в чистом поле.

Стоять в чистом поле и долбить артиллерией - эта тактика неплохо срабатывала в Чечне. Но тогда и там сложились два условия. Во-первых, у чеченцев не было практически ничего, кроме стрелкового оружия. Во-вторых, их было просто физически мало. А это вот совсеееем не наш вариант. У Украины есть практически все, а скоро будет еще больше. И "Джавелины", и "Стугны", и артиллерия, и РСЗО, и авиация, и ракеты и вообще полный набор. СПРЯТАТЬСЯ В ПОЛЕ ОТ ТАКОГО АРСЕНАЛА НЕВОЗМОЖНО!!

Поэтому русских сейчас начнут либо просто методично перерабатывать. Либо они сами начнут отходить туда, где есть укрытия.

Я просто не вижу никаких других вариантов.

Контрбатарейную борьбу вести - да, можно. Уничтожить ПВО и ракетный арсенал - да, тоже, можно. Но невозможно долбить по каждому кусту, в котором может быть NLAW.

В населенных пунктах, куда они зашли, у них будет возможность обороняться. Это так. Потому что Украина, как минимум, не будет бить по жилым городам. Кстати, это то, о чем я говорил, когда писал - уезжайте. Если город пустой и в нем только враг - его можно просто тупо перемалывать артой. Но если в нем мирные жители - это ставит практически крест на использовании тяжелых средств, и остается вариант только сухопутной зачистки. А это всегда - кровь. И немалая.

Так что то, куда они зашли, они еще смогут оборонять. Какое-то время. Ну, если местные мужики, которые сейчас блокируют их голыми руками, не пожгут их уже коктейлями Молотова.

Но из полей, а, главное, с дорог - они будут вычищены. Нельзя сидеть в поле, когда тебя можно достать из любого куста за пять километров "Стугной", сверху накрыть Байрактаром с высоты восемь, который твои хваленые "Панцири" не видят вообще, а затем и отлакировать артой за двадцать. Это просто невозможно.

В итоге будем иметь несколько анклавов, в которых сгуртованы российские войска, охраняющие сами себя, с перерезанной между ними логистикой. Хотели блокировать города? Все желания должны исполняться. Держите. В обе руки. Только с точностью до наоборот.

Но дальше есть одна проблема. Путин не умеет отступать. Он просто не в состоянии признавать поражения. Возможно, что и это не наш случай. Дай бог. Потому что то, что сейчас происходит в мире, настолько беспрецедентно, что может загнать обратно в нору даже этого полоумного, и заставить его сидеть там, не высовываясь.

Но я совсем не исключаю мобилизации. Триста тысяч, полмиллиона, миллион. Да сколько угодно. Говорят, Шойгу попросил Путина увеличить контингент в Украине втрое - и эта просьба была удовлетворена. Говорят, что Путин отдал приказ во что бы то ни стало взять Харьков и Киев - и Шойгу этот приказ принял. Черт его знает, это столько слухи. Типа, "инсайд". Но я допускаю все.

Да, в данном случае их количественный перевес уже не будет иметь такого решающего значения, как это было до. Можно вместо ста тысяч нагнать в поля триста - половина из них будет переработана уже на марше. А дальше опять деморализация, бросание техники и цурюк-цурюк, нах хаузе, аллюр три креста. Но все же крови попить они могут. И с ракетными ударами, и с бомбежками, и с мобилизацией.

И если Путин все же решится на затяжную войну на истощение, или даже на уничтожение - это все вполне может перерасти в Третью мировую. Ну, как мировую. Всем миром будут валдохать одного медведя из берлоги. Но тем не менее. И в пользу этого говорит только один, но весьма значительный фактор - он не умеет отступать.

Возможно, Третья мировая уже началась. Просто мы этого еще не поняли. В противном же случае, если его заставят залезть обратно в нору - все закончится быстро. Очень быстро. Мы даже и подумать не можем, насколько быстро.

Тут есть еще одна проблема. Которая заключается в том, что даже если его сейчас всем миром, санкциями, давлением, свифтом, артой, Байрактарами и переработкой его металлолома и вытурят из Украины - он не умеет отступать. Для него это будет не конец. А лишь передышка. Время на перегруппирование и изменение стратегии.

И он перегруппируется. И изменит. И попробует ударить еще раз. С учетом ошибок. Как это было во Вторую чеченскую. Здесь уже все будет зависеть от Украины - как она воспользуется этой передышкой сама.

Есть еще один вариант. Табакерка. Я всегда говорил, что дворцовый переворот в России невозможен. Он абсолютно железными щипцами держит все свое окружение за горло. Но теперь, глядя на лица Шойгу и Герасимова в момент, кода Путин за семь метров с другого конца стола отдавал им приказ на приведение сил сдерживания в особый режим работы - у меня впервые мелькнула такая мысль. Мне кажется, этот приказ им совсем не понравился. Я вот прям почувствовал, как они совсем не горят желанием гореть в ядерном пепле.

Так что… Ну, а вдруг? Чем черт не шутит?

А потом бунт, бессмысленный и беспощадный. И как минимум, лет на тридцать эта угроза будет устранена.

А если американцы в шестой раз не наступят на свои грабли, и ножек Буша в этот раз не будет, а будет "Нефть в обмен на продовольствие", на что я очень надеюсь - эта проблема будет решена навсегда. Но все же, если вернутся с облаков в наш мир, то в реальности наиболее вероятным вариантом мне кажется Сириизация войны. Долбить, утюжить, мобилизовывать, заваливать мясом, и потихоньку вгрызаться, не считаясь с потерями.

Мне все же кажется, что это надолго. Но я очень хочу сейчас ошибиться.