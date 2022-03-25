Российское командование вручило медали 'за отвагу' оккупантам, окопавшимся у школы на Киевщине. Фото

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Российским оккупантам в Киевской области раздали боевые награды – ордена "за мужество" и медали "за отвагу". Как выяснилось, они окопались на территории Катюжанской школы.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Данную локацию Минобороны РФ назвало "передовой" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В журналистском расследовании говорится, что 24 марта оборонное ведомство оккупантов опубликовало видео визита командующего восками Восточного округа РФ Александра Чайко. Он прибыл на вертолете, чтобы "вручить боевые награды военнослужащим, которые отметились во время проведения специальной военной операции на наиболее важном направлении – Киевском".

Видео дня

Отмечается, что награждение состоялось "на передовых позициях в 30 км".

Журналисты выяснили, что "передовой позицией" оказалась Катюжанская общеобразовательная школа I – III степеней Дымерского поселкового совета Вышгородского района Киевской области. село, если брать расстояние по автодорогам, расположено в 50 км от Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 марта российские оккупанты продолжали атаковать мирные украинские города. В Ирпене и Гостомеле в тот день продолжались бои.

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