Российским офицерам, воюющим против Украины, начали выдавать антидоты: что это значит
Российские оккупанты в городах, где прорывают оборону, могут использовать зарин – вещество, которое в военных целях применяется как боевое ядовитое вещество нервно-паралитического действия. Поэтому офицеры РФ, воюющие в нашей стране, получают инъекции – антидоты фосфороорганических соединений и химических веществ.
Об этом сообщили в Facebook Центра противодействия дезинформации. Там подтвердили, что каждый день появляется все большее подтверждений намерений РФ применить ядовитые вещества против Украины.
О возможном использовании зарина сообщили специалисты из InformNapalm. Факты от разведки:
17 марта офицеры России, воюющие в Украине, получают инъекцию Pralidoxime (антидот фосфороорганических соединений);
20 марта командный состав ВС РФ получил ампулы с атропином (антидот при химотравлениях).
Напомним: в Донецкой области преступная российская армия сбросила на город Краматорск фосфорные боеприпасы. Использование бомб, начиненных фосфором, запрещено Конвенцией ООН "О негуманном оружии".
Также ночью и утром 24 марта оккупанты обстреляли населенные пункты Луганщины, нанося авиаудары и сбросив фосфорные бомбы. В результате действий врага погибли четыре человека, среди которых дети.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты во время бомбардировки города Попасная в Луганской области коварно использовали фосфорные бомбы. Их применение запрещено международными соглашениями.
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