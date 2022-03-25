Российским офицерам, воюющим против Украины, начали выдавать антидоты: что это значит

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Российские оккупанты в городах, где прорывают оборону, могут использовать зарин – вещество, которое в военных целях применяется как боевое ядовитое вещество нервно-паралитического действия. Поэтому офицеры РФ, воюющие в нашей стране, получают инъекции – антидоты фосфороорганических соединений и химических веществ.

Об этом сообщили в Facebook Центра противодействия дезинформации. Там подтвердили, что каждый день появляется все большее подтверждений намерений РФ применить ядовитые вещества против Украины.

О возможном использовании зарина сообщили специалисты из InformNapalm. Факты от разведки:

17 марта офицеры России, воюющие в Украине, получают инъекцию Pralidoxime (антидот фосфороорганических соединений); 20 марта командный состав ВС РФ получил ампулы с атропином (антидот при химотравлениях).

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Напомним: в Донецкой области преступная российская армия сбросила на город Краматорск фосфорные боеприпасы. Использование бомб, начиненных фосфором, запрещено Конвенцией ООН "О негуманном оружии".

Также ночью и утром 24 марта оккупанты обстреляли населенные пункты Луганщины, нанося авиаудары и сбросив фосфорные бомбы. В результате действий врага погибли четыре человека, среди которых дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты во время бомбардировки города Попасная в Луганской области коварно использовали фосфорные бомбы. Их применение запрещено международными соглашениями.

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