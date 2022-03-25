Российским и беларусским военным разъяснили, как правильно сдаться в плен в Украине. Инфографика

В Украине военных российской армии, вторгшихся на нашу территорию, и беларусских солдат, которых тоже готовят к нападению, призывают сдаваться в плен. Тем, кто добровольно сложит оружие, гарантируют амнистию и возможность позвонить по телефону родным.

В сети распространилась соответствующая инструкция по разъяснению для оккупантов на русском языке. Инфографика с призывом "Оставайся живым!" имеет ссылку на Telegram-канал "Груз 200", созданный для русских матерей (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Не убивайте наших пенсионеров и детей! Не становитесь участниками геноцида нашего народа. Это не ваша война. Возвращайтесь к своим родным, вы нужны им в живых! Нам всем нужно одно – мир!" – призывают авторы.

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Инфографика объясняет, что сдаться в плен российские и беларусские военные могут украинским :

Вооруженным силам;

Силам территориальной обороны;

Национальной полиции;

Службе безопасности.

Также отмечается, как правильно врагу сдаться в плен:

Откинуть в сторону оружие. Стать прямо. Поднять руки или белый флаг. Громко кричать "Сдаюсь".

В случае, если в плен украинским защитникам захочет сдаться целая группа или подразделение армий РФ и Беларуси, им следует:

Сложить все оружие перед собой на достаточном расстоянии. Стать перед военной техникой. Вся техника должна быть заглушена и не в боевом положении. Для уведомления украинской стороны о сложении оружия можно отправить переговорщика из офицерского состава – без оружия и с поднятыми руками или белым флагом.

Также оккупантам напоминают, что Украина, в отличие от России и Беларуси, не является агрессором и выполняет условия Женевской конвенции 1949 об обращении с военнопленными. Соответственно, конец плена для оккупантов таков :

военнопленные освобождаются и возвращаются в свою страну после прекращения военных действий;

ни один возвращенный военнопленный не может быть использован на действующей военной службе;

ценные предметы и деньги, временно конфискованные у военнопленных, будут возвращены.

Сдаться в плен российские и беларусские военные в Украине могут, написав Telegram-каналу "Груз 200" по ссылке или по номерам телефонов: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях Украина и РФ провели первый обмен пленными по формуле 29 украинцев на 21 россиянина. Он прошел по приказу президента Владимира Зеленского.

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