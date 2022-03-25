Российским и беларусским военным разъяснили, как правильно сдаться в плен в Украине. Инфографика
В Украине военных российской армии, вторгшихся на нашу территорию, и беларусских солдат, которых тоже готовят к нападению, призывают сдаваться в плен. Тем, кто добровольно сложит оружие, гарантируют амнистию и возможность позвонить по телефону родным.
В сети распространилась соответствующая инструкция по разъяснению для оккупантов на русском языке. Инфографика с призывом "Оставайся живым!" имеет ссылку на Telegram-канал "Груз 200", созданный для русских матерей (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Не убивайте наших пенсионеров и детей! Не становитесь участниками геноцида нашего народа. Это не ваша война. Возвращайтесь к своим родным, вы нужны им в живых! Нам всем нужно одно – мир!" – призывают авторы.
Инфографика объясняет, что сдаться в плен российские и беларусские военные могут украинским :
Вооруженным силам;
Силам территориальной обороны;
Национальной полиции;
Службе безопасности.
Также отмечается, как правильно врагу сдаться в плен:
Откинуть в сторону оружие.
Стать прямо.
Поднять руки или белый флаг.
Громко кричать "Сдаюсь".
В случае, если в плен украинским защитникам захочет сдаться целая группа или подразделение армий РФ и Беларуси, им следует:
Сложить все оружие перед собой на достаточном расстоянии.
Стать перед военной техникой. Вся техника должна быть заглушена и не в боевом положении.
Для уведомления украинской стороны о сложении оружия можно отправить переговорщика из офицерского состава – без оружия и с поднятыми руками или белым флагом.
Также оккупантам напоминают, что Украина, в отличие от России и Беларуси, не является агрессором и выполняет условия Женевской конвенции 1949 об обращении с военнопленными. Соответственно, конец плена для оккупантов таков :
военнопленные освобождаются и возвращаются в свою страну после прекращения военных действий;
ни один возвращенный военнопленный не может быть использован на действующей военной службе;
ценные предметы и деньги, временно конфискованные у военнопленных, будут возвращены.
Сдаться в плен российские и беларусские военные в Украине могут, написав Telegram-каналу "Груз 200" по ссылке или по номерам телефонов: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.
Как сообщал OBOZREVATEL, на днях Украина и РФ провели первый обмен пленными по формуле 29 украинцев на 21 россиянина. Он прошел по приказу президента Владимира Зеленского.
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