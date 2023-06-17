Российский пропагандист засветил в эфире интересную переписку: заподозрили админа популярного украинского Telegram-канала

Один из популярных российских пропагандистов в прямом эфире на российском телевидении зажег свой Telegram-аккаунт с сообщениями, полученными от других людей. Среди контактов заметили человека по имени Макс Лавриненко – тезку администратора украинского паблика "Труха".

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Об этом написал общественный деятель, волонтер и блоггер Сергей Стерненко. В то же время с его выводами о том, что админ "Трухи" контактирует с российским пропагандистом, согласились не все.

17 июня Стерненко опубликовал отрывок из эфира админа популярного провоенного паблика, связанного с МО РФ: этот пропагандист в свое время, по данным из открытых источников, работал пресс-секретарем российского оборонного ведомства. Рассказывая о ситуации на фронте, он на мгновение вывел на экран собственный Telegram-аккаунт с полученными им сообщениями.

"Российский пропагандист засветил в эфире свой телеграмм-аккаунт, в котором заметили переписку с (вероятно) админом канала Труха Максимом Лавриненко. До рассказов, что это фейк и вброс – 3, 2, 1", – написал Стерненко.

На скриншоте из видео видно, что пользователь с именем Max Lavrinenko направил сообщение, касающееся вероятно, результативности обстрелов.

В то же время с выводами Стерненко по поводу того, что "Max Lavrinenko" может оказаться именно админом "Трухи" согласились не все.

Так, народный депутат Алексей Гончаренко заверил, что у Лавриненко аккаунт выглядит не так.

"По владельцу "Трухи" и публикациям сейчас в тг-каналах. Это выглядит как фейк. У Максима иначе подписан аккаунт в тг и не так стоит фото", – написал Гончаренко.

В Telegram-канале "Джокер" также обратили внимание на то, что аккаунт Лавриненко отличается от того, что появилось в эфире РосТВ.

"Это тупой фейк. Я с этим человеком на связи давно. У него совсем другая аватарка в ТГ и подпись. Фейк забросила рус*я", – отметил админ канала.

Также "Джокер" обратил внимание на то, что Max Lavrinenko по контактам российского пропагандиста не нашел денег на приобретение премиум-аккаунта.

"А р*сне отдельный привет, вы как были тупыми овцами, так и остались. Вы хотя бы премиум аккаунт в ТГ купили бы админу миллионного канала. А то как-то по-лоховски", – говорится в сообщении.

Стерненко же после появления предположений о российском фейке написал еще один пост по теме.

"Конечно, может быть что угодно. Может быть и хитропридуманная российская деза. А может и нет. После публикаций Трухи с мест прилетов я не удивлюсь сотрудничеству с россиянами", - отметил он.

Напомним, ранее в СБУ сообщили, что пропагандисту из телеканалов Медведчука, призвавшему к "демонтажу" Украины, дали 10 лет тюрьмы. Речь идет о Михаиле Шпире, регулярно появлявшемся на запрещенных СНБО телеканалах "112 Украина", NewsOne, "Украина.ру", "Россия 24" и News Front.

Одиозный эксперт не раз восхвалял агрессивную политику военно-политического руководства России и оправдывал временную оккупацию части нашей страны. Также Шпир призывал к физической расправе над украинскими военными.

Правда, пока суд осудил Шпира заочно: еще с 2020 года он скрывается на территории РФ.