Российский пилот катапультировался со сбитого вертолета и попал в руки полтавской теробороны. Фото

В Полтавской области сбили очередной вертолет российских оккупантов. Пилот смог катапультироваться, но сбежать ему не удалось.

Россиянин попал в руки местных представителей территориальной обороны из города Гадяч, которые его задержали. Фото оккупанта опубликовали в Telegram.

У него на лице видны ссадины, однако неизвестно, получил ли их пилот во время падения или при задержании.

Видео дня

Напомним, что за время Великой отечественной войны Украины ВСУ уничтожили уже 88 единиц авиации российских оккупантов. Только за 5 марта украинская армия сбила 9 самолетов и вертолетов противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта под Черниговом сбили вражеский самолет, бомбивший город. Первый пилот катапультировался, но был пойман. Второй пилот погиб – выяснилось, что он участвовал в бомбардировках в Сирии.

Выживший пытался доказать, что ничего не знал. В сеть слили видео его допроса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!