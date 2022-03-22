Российский генерал, командующий бомбардировками Мариуполя, пользуется 'ВКонтакте': в сети показали фото

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Волонтеры InformNapalm нашли в российской социальной сети "Вконтакте" страницу генерал-полковника ВС РФ Михаила Мизинцева. Он руководит осадой украинского Мариуполя и отдает приказы бомбить город и убивать мирных жителей.

Также волонтеры разыскали страницы родственников кремлевского военного преступника. Фото Мизинцева и его родственников опубликованы в Телеграм-канале InformNapalm.

"Военный преступник который руководит осадой Мариуполя генерал-полковник Михаил Мизинцев сидит в ВКонтакте. Воздержимся от разглашения деталей. Но в доказательство приводим фотографии, которые наши волонтеры InformNapalm вытянули из его семейного альбома (и не только фото)", - написали волонтеры InformNapalm.

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Нашли волонтеры InformNapalm и родню путинского преступника.

Установлены родственники генерала: Николай Мизинцев, Татьяна Попова (Мизинцева), Татьяна Мизинцева и другие. Закрыть свои страницы пока успели не все из них.

В InformNapalm также напомнили, что известно о преступнике, которого неизбежно ждет Гаага.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что осадой Мариуполя лично руководит генерал-полковник Михаил Мизинцев, ранее возглавлявший операцию в Сирии. Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук, данные также подтвердил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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