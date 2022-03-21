Российские войска остановились в более чем 25 км от центра Киева, их продвижение "застопорилось" – разведка Британии

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Российские силы, наступающие на Киев с северо-востока, "застопорились". Основная часть их сил остается более чем в 25 километрах от центра города.

Об этом в понедельник, 20 марта, сообщила британская военная разведка, пишет Reuters. Отмечается, что севернее Киева продолжаются ожесточенные бои.

"Силы, наступавшие со стороны Гостомеля на северо-запад, были отбиты ожесточенным украинским сопротивлением", – сообщили в Минобороны.

Напомним: российские оккупанты не достигли существенных успехов в ходе наземной операции. В связи с этим враг в течение суток активно наносил ракетно-бомбовые удары по важным объектам гражданской инфраструктуры и жилым кварталам. Агрессор также атаковал украинские населенные пункты с воздуха.

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Цель таких действий оккупантов – запугать гражданское население, а также снизить экономический потенциал Украины.

Как сообщил ранее глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк, войска страны-агрессора пытались найти место для форсирования реки Ирпень на Киевщине. При этом ВСУ постоянно пресекают подобные действия врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, командование вражеской российской армии организовало перекидывание на украинскую территорию очередных террористических групп – наемников из частных военных компаний. Перед этими оккупантами глава РФ Владимир Путин поставил задачу ликвидировать руководство Украины.

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