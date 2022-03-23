Российские войска на севере Украины проводят перегруппировку, на востоке – хотят окружить ВСУ – разведка

На севере Украины оккупанты проводят перегруппировку войск перед возобновлением широкомасштабного наступления. В основном, поле битвы в регионе остается неподвижным.

На востоке же противник не оставляет надежд окружить ВСУ. Сделать это он хочет при движении из Харькова на севере и из Мариуполя на юге. Об этом 23 марта сообщило Министерство обороны Великобритании на официальной странице в Twitter.

Также армия Путина пытается обойти Николаев. Отмечается, что оккупанты хотят продолжить движение отсюда на запад в направлении Одессы.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Арестович спрогнозировал, когда в Украине могут завершиться активные боевые действия.

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