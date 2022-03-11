Российские военные знали о вторжении в Украину за месяц до его начала. Видео

Российские военные знали о предстоящем вторжении в Украину еще в январе 2022 года. Боевое распоряжение о нанесении ударов по Украине они получили вечером накануне вторжения.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил пленный подполковник ВС РФ Максим Криштоп. Он попал в плен, когда вылетел бомбить Харьков.

Заместитель командира 47 бомбардировочного авиационного полка ВС РФ Криштоп заявил, что о готовящемся нападении на Украину российские военные знали еще в январе 2022 года.

"В январе 2022 года командиром полка до нас была доведена информация о будущем участии в боевых действиях на территории Украины. После этого на территорию нашего аэродрома начался подвоз боеприпасов и авиационных средств поражения. Параллельно с этим мы начали тренировки по полетам на предельно малых высотах, по преодолению ПВО, тактическим пускам ракет "воздух-РЛС", - рассказал Криштоп.

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Боевое распоряжение о нанесении ударов по Украине российские оккупанты получили накануне начала войны, в часть Криштопа оно поступило с 18 до 20 часов 23 февраля.

В отличие от большинства пленных россиян, которые "никого не убивали", "не бомбили" и вообще "приехали на учения", Криштоп открыто признался в том, что выполнял преступные приказы. Он успел совершить минимум 3 боевых вылета. Во время последнего он сбрасывал бомбы на Харьков - а потом его подбили украинские ПВО.

"Третий боевой полет выполнял 6 марта. На борту было 4 тонны фугасных авиационных бомб. В процессе выполнения задачи я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди. Но преступный приказ я выполнил. После бомбометания был сбит средствами ПВО Украины. Осознаю и признаю чудовищность преступлений, совершенных мною, хочу попросить прощения у всего украинского народа за ту беду, которую мы им принесли", - сказал Криштоп.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что один из выступавших сегодня в Киеве пленных, летчик из Крыма, прилетел бомбить Украину несмотря на то, что здесь живут его больной отец и мать, а также родственники жены. Когда его спросили, каково это - сбрасывать бомбы на своих родителей, он ответил, что "в шоке".