Российские военные в оккупированном Крыму отказываются участвовать в наступлении на Украину: появились подробности

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Военные морские пехотинцы в оккупированном Крыму отказываются участвовать в войне против Украины. Они находятся в деморализованном состоянии.

Об этом сообщил Центр оборонных стратегий, ссылаясь на информацию из достоверных источников. "810 отдельная бригада морской пехоты (городом постоянной дислокации является Крым) категорически отказывается от участия в боевых действиях против Украины, а население – от мобилизации", – говорится в сообщении.

В организации также сообщили, такая ситуация объясняется достаточной информированностью украинцев в Крыму о войне против Украины.

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Более того, ожидается распространение таких настроений на все войска и граждан России, находящиеся на полуострове.

"Понимание рисков участия в полномасштабных боевых действиях против мотивированных и профессиональных ВС Украины вызвало мощную оппозицию местного населения относительно участия их представителей в безнадежной компании Кремля", – рассказали в Центре оборонных стратегий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее официальный Twitter-аккаунт Крыма поддержал Украину. В нем появилась публикация о приближении возвращения полуострова под контроль украинского государства.