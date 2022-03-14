Российские военные отказываются участвовать в войне против Украины, - Генштаб ВСУ

Российские военнослужащие в запасе массово отказываются от участия от "командировки" в Украину для ведения боевых действий. Они не хотят принимать участия в бессмысленной войне, развязанной высшим руководством в Кремле, несмотря на множество обещанных "плюшек".

Среди них – повышение оклада на основном месте работы, посуточное премирование, звание "ветерана войны". Об этом сообщили в Генштабе ВСУ на Facebook, ссылаясь на данные разведки.

Одной из основных причин, по которым российские мужчины принимают такое решение, это колоссальное количество погибших оккупантов с первых дней вторжения в Украину. За две недели войны их количество достигло 14 тысяч, не говоря уже о тех, кто захвачен или добровольно сдался в плен.

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