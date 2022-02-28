Российские военные моряки не хотят атаковать Одессу: назревает бунт

Российские военные моряки не хотят атаковать Одессу. Они деморализованы крепкой системой обороны города и профессионализмом его защитников и боятся их больше,чем своих командиров и трибунала.

Об этом сообщает военный журналист и волонтер Сергей Братчук.

"Московиты поражены созданной системой обороны Одессы, поэтому их военные моряки не хотят атаковать наш город. Пушечное мясо в консервных банках просто съедят одесские черноморские бычки, а к*цапские мамки не получат даже цинковых гробов. Адмиралы побуждают флот к выходу на одесский рейд, но среди экипажей уже зреют бунты", – сообщил Братчук.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по данным ОПУ, оккупанты могут сосредоточить усилия на Одессе и Херсоне.

Впрочем, защитникам Одессы удается отражать атаки врага, в том числе и с моря.