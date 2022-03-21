Российские спецслужбы пытаются дестабилизировать ситуацию на Закарпатье: рассылают письма с угрозами

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Российские спецслужбы пытаются дестабилизировать ситуацию в Закарпатской области. Венгерской общине региона начали присылать фейковые письма с угрозами.

Об этом в понедельник, 21 марта, сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита на своей странице в Facebook. По его словам, письма россияне распространяют в социальных сетях.

На фоне подрывной информационной деятельности спецслужб российские пропагандисты на своих сайтах распространяют дезинформацию о так называемом "желании венгерской общины области отсоединиться от Украины".

По словам Микиты, власти Закарпатского региона были готовы к таким коварствам страны-агрессора, поэтому имеют возможность противостоять.

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"Мы знали о таких намерениях задолго до начала этой информационной атаки. Мы были готовы, поэтому системно и эффективно противодействуем этим вбросам. Ситуация полностью контролируема", – отметил глава ОВА.

Он также подчеркнул, что со своей стороны венгерская община области показала слаженные действия по локализации атаки и противодействию деструктивным акциям России.

Чиновник добавил: оккупанты не имеют никакого шанса расшатать как никогда объединенное Закарпатье.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта стало известно, что российские пропагандисты запустили новый фейк, заявив о том, что один из корпусов Днепровской городской больницы №2 якобы заминирован. Такая информация, озвученная руководством Кремля, может свидетельствовать о подготовке провокации РФ.

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