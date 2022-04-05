Российские пропагандисты подменили правду о зверствах оккупантов в Буче, создав информационный пузырь – СНБО

Российские власти настолько боятся, что граждане узнают истинные результаты так называемой спецоперации по денацификации в Украине, что предпочитают до последнего держать их в информационном вакууме. Чтобы скрыть зверства, совершенные российскими солдатами в Буче Киевской области, поисковые системы РФ перестали выдавать актуальные новости о городе.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО на своем Telegram-канале. В то время как Google демонстрирует своим пользователям все ужасы жизни под оккупацией РФ, популярный в самой РФ поисковик Yandex предлагает лицезреть безмятежные пейзажи Бучи до вторжения оккупантов.

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"России категорически не подходит то, как выглядит город под Киевом после 24 февраля, потому что это идет вразрез с позицией Кремля об "освободительной спецоперации", поэтому в стране-агрессоре пытаются скрыть факты геноцида украинцев и погрузить россиян в собственную "правду", – указано в сообщении.

Однако уже через несколько часов Yandex все-таки вернулся в режим реального времени и на запрос "Буча" начал выдавать фотографии, поразившие мир. Видимо даже самым отпетым пропагандистам пришлось признать, что стратегия информационного пузыря не способна скрыть правду такого масштаба.

Теперь, несомненно, "лучшим умам" Кремля придется ломать голову над более убедительной, но не менее фальшивой версией совершенного ими геноцида.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина после Бучанской резни призвала Европу нанести удар по России санкциями такой силы, что экономика фашистов больше не будет способна финансировать войну и массовые убийства.

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