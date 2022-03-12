Российские оккупантыприкрывают движение своей техники флагами Красного Креста. Фото

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Российские фашисты, грубо нарушая международное гуманитарное право, прикрывают передвижение своей военной техники флагами Красного Креста. При этом враг цинично обстреливает эвакуационные колонны украинцев в сопровождении той же международной организации.

Российский пропагандист Саша Коц выложил в своем Telegram-канале фото колонны российской военной техники. Как видно на кадрах, на бронемашинах с пулеметами установлены флаги Международного красного креста (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

При этом пропагандист цинично заявляет, что Росгвардия якобы направила эту "гуманитарную колонну" в поселок Ворзель для вывоза детей "оставшихся без тепла, воды и света".

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские фашисты коварно сорвали эвакуацию детей, женщин и пожилых людей из Мариуполя в сопровождении Красного Креста. Оккупанты открыли огонь по маршруту следования гуманитарной колонны.

Оккупанты также неоднократно срывали эвакуацию мирных жителей из Изюма.

Сегодня, 11 марта, также не удалось провести эвакуацию мирных жителей временно контролируемых оккупантами украинских городов. Речь идет о нескольких населенных пунктах в Донецкой, Киевской и Харьковской областях.