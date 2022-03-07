Российские оккупанты заявили о создании 'зеленых коридоров' на Сумщине: местные власти опровергли. Видео

Российские оккупанты заявили, что 7 марта якобы откроются "зеленые коридоры" для эвакуации населения из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. При этом украинская сторона эту информацию опровергает и призывает не верить оккупантам.

По словам главы Сумской облгосадминистрации Дмитрия Живицкого, договоренностей оккупанты не придерживаются, поэтому нельзя говорить о стопроцентной безопасности для вывоза граждан в безопасные места. Об этом идет речь в его видеообращении на YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Примечательно, что оккупанты сообщают о якобы создании гуманитарных коридоров в направлении на РФ и Беларусь. Например, из Сум эвакуация якобы пройдет в Белгород, а из Мариуполя – в Ростов-на-Дону.

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Однако руководитель Сумской области отметил, что пока договоренности об эвакуации населения враг не соблюдает.

"К сожалению, пример города Мариуполь показывает то, что договоренностей орки не придерживаются, они обстреливают мирное население. Такие случаи повторяются постоянно. Мы видели это в Киевской области. Мы понимаем, что без гарантий международных организаций мы не можем сделать такие коридоры и безопасно вывезти наших жителей на безопасную территорию", – сказал Живицкий.

Напомним, оккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя. Враг коварно обстрелял зеленый коридор, через который город должны были покинуть пожилые люди, женщины и дети.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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