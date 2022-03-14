Российские оккупанты устроили новую атаку на Харьковщину: повреждены дома и детский садик. Фото и видео

Ночь на 14 марта в Харьковской области была довольно сложной. Враг усилил интенсивность обстрелов областного центра и населенных пунктов области.

Об этом сообщили в Facebook полиции Харьковской области. Отмечается, что российские оккупанты без остановки наносили удары по жилым кварталам, больницам, объектам инфраструктуры и промышленности. В результате многочисленных разрушений и пожаров есть погибшие и раненые. Харьковская полиция сегодня работает в сверхсложных условиях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

В результате преступных действий российских войск в районе станции метро "Армейская" частично разрушены дома и детский сад.

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Также вражеский удар получил автомобиль на проспекте Юрия Гагарина. Его буквально испепелило.

Ночным бомбардировкам подвергся также город Дергачи на Харьковщине. Очевидцы утверждают, что в результате погибла 13-летняя девочка.

Кроме того, под обстрелы российских фашистов попали Харьковский национальный университет Каразина, автогенный завод, жилмассив Рогань, Индустриальный район города и ул. Гвардейцев Широнинцев.

Напомним: войска РФ 18-е сутки не прекращают с земли и неба обстреливать населенные пункты Харьковщины. В то же время ВСУ и силы теробороны региона держат крепкую оборону и не собираются сдаваться, а следователи собирают факты военных преступлений российской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Харькова показал в сети последствия атаки российских оккупантов на город. По его словам, они уничтожают вторую украинскую столицу всем, чем могут. Харьковчанин подчеркнул, что среди разбитых объектов, встретившихся на его пути, – ни одного военного.

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