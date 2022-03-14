Российские оккупанты устроили новую атаку на Харьковщину: повреждены дома и детский садик. Фото и видео

Марина Погорилко
Общество
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Минувшей ночью российские террористы снова обстреляли Харьков
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Ночь на 14 марта в Харьковской области была довольно сложной. Враг усилил интенсивность обстрелов областного центра и населенных пунктов области.

Об этом сообщили в Facebook полиции Харьковской области. Отмечается, что российские оккупанты без остановки наносили удары по жилым кварталам, больницам, объектам инфраструктуры и промышленности. В результате многочисленных разрушений и пожаров есть погибшие и раненые. Харьковская полиция сегодня работает в сверхсложных условиях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

В результате преступных действий российских войск в районе станции метро "Армейская" частично разрушены дома и детский сад.

Видео дня
На Армейской частично разрушены дома и детский сад

Также вражеский удар получил автомобиль на проспекте Юрия Гагарина. Его буквально испепелило.

Вражеский удар получил автомобиль на проспекте Юрия Гагарина
Автомобиль сгорел дотла

Ночным бомбардировкам подвергся также город Дергачи на Харьковщине. Очевидцы утверждают, что в результате погибла 13-летняя девочка.

В Дергачах оккупанты нанесли удар по жилому дому
Предварительно погибла 13-летняя девочка

Кроме того, под обстрелы российских фашистов попали Харьковский национальный университет Каразина, автогенный завод, жилмассив Рогань, Индустриальный район города и ул. Гвардейцев Широнинцев.

Последствия вражеских обстрелов университета Каразина.
В результате обстрела автогенного завода начался пожар.

Напомним: войска РФ 18-е сутки не прекращают с земли и неба обстреливать населенные пункты Харьковщины. В то же время ВСУ и силы теробороны региона держат крепкую оборону и не собираются сдаваться, а следователи собирают факты военных преступлений российской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Харькова показал в сети последствия атаки российских оккупантов на город. По его словам, они уничтожают вторую украинскую столицу всем, чем могут. Харьковчанин подчеркнул, что среди разбитых объектов, встретившихся на его пути, – ни одного военного.

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