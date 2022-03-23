Российские оккупанты устроили мощный обстрел Чернигова и повредили амиакопровод: есть ли угроза для населения
В среду, 23 марта, в результате обстрела российскими фашистами Чернигова поврежден магистральный аммиакопровод на одном из пищевых предприятий города. Обстрелы продолжаются, последующие поражения производства могут привести к утечке аммиака.
Об этом заявил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. Он сообщил, что около 18:50 вражеский снаряд попал в машинный зал предприятия. Начался пожар.
"Произошло повреждение магистрального аммиакопровода и осколочное повреждение одной емкости", – рассказал Чаус.
Глава ОВА отметил, что по состоянию на 20:10 подразделения ГСЧС обследовали емкости и запорную арматуру пищевого предприятия. Пока концентрация испарений аммиака в пределах допустимой нормы.
Сейчас идет ликвидация пожара на складе готовой продукции и тары.
Предварительно жертв и пострадавших в результате обстрелов нет.
При этом Чаус добавил, что обстрелы города продолжаются. И дальнейшие поражения предприятия могут привести к утечке аммиака.
Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, 21 марта на химическом заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака из-за обстрела российских оккупантов. Снарядом был поврежден один резервуар с аммиаком.
Также российские оккупанты рассматривают возможность взорвать на Харьковщине склады аммиака и обвинить в этом Украину. О подготовке этой провокации предупредила СБУ.
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