Российские оккупанты убили 1582 мирных жителей Мариуполя, город находится в осаде – МВД

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В течение 12-ти суток блокады Мариуполя российские оккупанты убили 1582 мирных жителя. На сегодняшний день населенный пункт продолжает находиться в осадке врага.

По словам замминистра внутренних дел Украины Мэри Акопян, так поступают не военные, а террористы, захватывающие в заложники невинных мирных людей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Убийства мирных жителей российскими войсками расценивают как месть за несокрушимость мариупольцев, которые проявляют свою проукраинскую позицию еще с 2014 года.

"Продолжается круговая оборона города Мариуполь. Военно-политическое руководство Украины расценивает блокаду Мариуполя как проблему номер один. Очевидно, что город для врага имеет стратегическое значение, чтобы по суше обеспечить коридор в оккупированный Крым с оккупированной территории юга Донецкой области, которую контролирует РФ", – отмечают в МВД.

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Напомним, очередная гуманитарная миссия в Мариуполе была подвержена танковой атаке со стороны российских оккупантов. Войска РФ удерживают блокаду города, фактически издеваясь и мучая жителей города Донецкой области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские пограничники отбили наступление на Мариуполь.

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