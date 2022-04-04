Российские оккупанты связали, пытали, а затем застрелили жителя Сумщины – Офис Генпрокурора

Российские военные во время оккупации города Конотоп задержали местного жителя, связали и пытали его. После этого оккупанты выстрелили в грудь украинца.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора. Там отметили, что тело мужчины оставили на окраине села Семяновка, рядом с ним лежал паспорт гражданина Украины.

"По данным следствия, военнослужащие Вооруженных сил РФ, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, во время оккупации района Конотопа задержали местного жителя, связали и пытали, после чего выстрелили в грудь. Его тело оставили на окраине с. Семяновка, рядом лежал его украинский паспорт", – сказано в сообщении.

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При процессуальном руководстве Конотопской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты прибегли к массированным атакам на город Очаков в Николаевской области и спальным районам самого областного центра. В результате вражеских обстрелов погибли восемь человек.

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