Российские оккупанты с начала вторжения в Украину убили пять журналистов, семь ранены

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В течение месяца с начала войны РФ против Украины оккупанты убили пятерых журналистов, которые на момент гибели исполняли служебные обязанности. Еще семь сотрудников СМИ получили ранения.

Об этом сообщает Институт массовой информации (ІМІ). В сообщении, опубликованном на странице ІМІ в Facebook, названы имена погибших журналистов:

Евгений Сакун, оператор телеканала LIVE – погиб 1 марта 2022 года во время ракетного обстрела телебашни в Киеве;

Брент Рено, бывший корреспондент The New York Times – расстрелян оккупантами 13 марта 2022 года на блокпосту в Ирпене;

Пьер Закжевский, оператор телеканала Fox News, гражданин Ирландии – погиб 14 марта 2022 года во время артобстрела в селе Горенка на Киевщине;

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Александра Кувшинова, украинская фиксерша (фиксеры – те, кто помогают журналистам организовать работу в незнакомом регионе), журналистка – погибла 14 марта 2022 года вместе с Пьером Закжевским во время артобстрела в селе Горенка на Киевщине;

Оксана Баулина, журналистка российской редакции The Insider, Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального – погибла 23 марта 2022 года под обстрелом в Киеве, выполняя редакционное задание.

Кроме того, три журналиста – Дилербек Шакиров, Виктор Дударь и Виктор Дедов – погибли, участвуя в боевых действиях или вследствие обстрелов со стороны РФ.

Также неизвестно, где сейчас находится фотокорреспондент Максим Левин, освещавший военные действия под Киевом. Он исчез 13 марта.

Ранения вследствие вражеских обстрелов получили по меньшей мере семь журналистов, добавили в ІМІ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналистка из РФ, которая двадцать лет проработала на "Первом канале", призвала соотечественников перестать верить пропаганде. Она заявила, что Кремль задушил свободную прессу.

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