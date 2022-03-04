Российские оккупанты разбомбили ТЭЦ в Ахтырке, есть погибшие. Видео

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Российские оккупанты 3 марта совершили авианалет на Ахтырку Сумской области. Они полностью уничтожили машинное отделение ТЭЦ.

Об этом в Telegram сообщил глава ОГА Дмитрий Живицкий. Жители города остались без электроэнергии и отопления (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Российские истребители уничтожили Ахтырскую ТЭЦ. Разбомблено полностью машинное отделение. В городе нет отопления и электроэнергии", – отметил глава ОГА.

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Живицкий подчеркнул, что власти пытаются решить вопрос с эвакуацией людей, потому что через сутки их дома превратятся в "холодную каменную западню".

Он добавил, что "зеленых коридоров" в Сумской области нет.

Также есть погибшие среди тех, кто работал на ТЭЦ. Однако эта информация пока уточняется.

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