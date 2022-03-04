Российские оккупанты прорвались на телевизионную башню Мелитополя и начали транслировать каналы РФ

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Военные РФ захватили контроль на телевизионной башней Мелитополя и установили свое оборудование. Оккупанты начали трансляцию пропагандистских российских каналов.

Об этом сообщает Запорожская военная администрация, ссылаясь на источники в СБУ.

В то же время, по данным Telegram-канала Ateo Breaking, оккупанты уже везут в Мелитополь массовку для создания пропагандистской картинки помощи "голодающим" жителям города.

В свою очередь, блогер Денис Казанский сообщил, что в городе проходит демонстрация за Украину, что является настроящей катастрофой для российской пропаганды.

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"Поэтому сейчас по информации из Херсона оккупанты свозят туда людей автобусами из Крыма, чтобы устроить имитацию пророссийского митинга", – рассказал он.

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