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Российские оккупанты прорвались на телевизионную башню Мелитополя и начали транслировать каналы РФ
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Военные РФ захватили контроль на телевизионной башней Мелитополя и установили свое оборудование. Оккупанты начали трансляцию пропагандистских российских каналов.
Об этом сообщает Запорожская военная администрация, ссылаясь на источники в СБУ.
В то же время, по данным Telegram-канала Ateo Breaking, оккупанты уже везут в Мелитополь массовку для создания пропагандистской картинки помощи "голодающим" жителям города.
В свою очередь, блогер Денис Казанский сообщил, что в городе проходит демонстрация за Украину, что является настроящей катастрофой для российской пропаганды.
"Поэтому сейчас по информации из Херсона оккупанты свозят туда людей автобусами из Крыма, чтобы устроить имитацию пророссийского митинга", – рассказал он.
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