Путинская преступная армия, которая пришла в Украину воевать, пополнилась "бойцами" из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. "Подмога" оккупантам в основном состоит из шахтеров и строителей.

В сети опубликовали видео, на котором жители региона говорят, что якобы едут "защищать родину до последнего" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вся наша вторая рота, все люди, которые сюда пришли, добровольно стали на защиту нашей родины. Все готовы защищать до последнего. Я шахтер, мне 64 года, у меня шесть внуков. Люди в моем взводе – металлурги, строители, железнодорожники", – сказал один из "добровольцев".

Видео дня

Отметим, что "до последнего" воевать им не пришлось – многие просто сдались в плен украинским военнослужащим.

"Нас кинули! Собрали тысячу резервистов, отправили в казарму", – рассказал один из пленных.

Как сообщал OBOZREVATEL, подполковник ВСУ Николай Кондрацкий открыто обратился к своему двоюродному брату, гражданину России Анатолию Выборному, который является депутатом Госдумы РФ и занимает должность заместителя главы комитета по безопасности. Украинский военный призвал родственника остановить войну.