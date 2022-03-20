Российские оккупанты отказываются воевать против Украины: их запугивают репрессиями против родственников – разведка

В оккупационных войсках РФ растет количество тех, кто отказывается продолжать воевать против Украины. Командование запугивает таких военных репрессиями против их родных.

Об этом сообщает украинская разведка. "Увидев реальную силу защитников Украины и поняв свои ближайшие перспективы, оккупантов уже не интересует легкий заработок и возможность мародерства, которые обещали им перед вторжением", – говорится в сообщении на Facebook-странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Так, в частности, резко выросло число так называемых "отказников" в подразделениях РФ, которые участвуют в прямых боях с украинскими воинами в Херсонской и Николаевской областях.

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Как сообщает военная разведка Украины, так называемые "освободители" массово обращаются к родственникам с просьбой помочь им вернуться домой. Командиры подразделений РФ пытаются изолировать "отказников" от остального личного состава и держать под стражей, пугая уголовным наказанием и репрессиями против родственников.

В самой России после обращений родственников "отказников" в воинские части им говорят, что с солдатами все в порядке и они находятся в оккупированном Крыму.

"Напоминаем, что за совершение военных преступлений против народа Украины все виновные будут привлечены к ответственности. Советуем представителям оккупационных войск как можно быстрее сложить оружие и искать возможность сдаваться в плен. Это единственная возможность сохранить свою жизнь и избежать репрессий со стороны российских властей", – отметили в украинской разведке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская разведка сообщила, что элита РФ думает о способах отстранения Владимира Путина от власти. В бизнес-политической среде сформировалась группа лиц, оппозиционных к президенту страны-агрессора.

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