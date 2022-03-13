Российские оккупанты обстреляли Святогорскую лавру, где находились украинские беженцы. Фото и видео

Вечером 12 марта в 22:00 российские оккупанты нанесли авиаудар по Свято-Успенской Святогорской лавре в Донецкой области. В монастыре в тот момент находилось 520 беженцев, из них 200 – это дети.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram. Авиационная бомба, сброшенная врагом, разорвалась в 50 метрах от моста, соединяющего правый и левый берега реки Северский Донец.

Всех, кто находился в обители, эвакуировали в монастырские подвалы.

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Взрывной волной были выбиты почти все окна и двери, вынесло оконные рамы. Погибших в результате атаки нет, но людей пришлось вытаскивать из-под завалов. Несколько раненых госпитализировали в больницу Святогорска, остальным оказали помощь на месте.

Руководство Святогорской лавры заявило, что на территории монастыря и всего города не было никаких военных формирований.

Напомним, что в 2014 году попы Святогорской лавры прятали на территории монастыря боевиков "ДНР". Бывший главарь террористов Игорь Гиркин (Стрелков) рассказывал, что его личная охрана состояла только из монахов этого монастыря. То есть они напрямую участвовали в войне.

К тому же, по словам Гиркина, священники Святогорской лавры благословляли его бандформирование в 2014 году в начале военных действий на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты практически полностью разрушили город Изюм на Харьковщине. Оно превратилось в сплошную руину – больше нет ряда административных зданий, объектов инфраструктуры, магазинов, домов и т.д.

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