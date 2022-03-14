Российские оккупанты обстреляли музей-заповедник на Запорожье и украли из здания унитаз

Российские оккупанты разграбили музей-усадьбу Попова в Запорожской области. Захватчики разгромили все, что попадалось им на пути.

Также был украден даже унитаз. Об этом в Facebook сообщила директор Васильевского историко-архитектурного музея "Усадьба Попова" Анна Головко.

"Срочно! Только что оккупантами был ограблен музей-заповедник "Усадьба Попова". Вынесено все, что можно было взять в руки и сумки. Оргтехника разбита и растоптана ногами. Выломаны все двери, выбиты окна. Уничтожено все, что попалось на пути", – написала она.

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В свою очередь руководитель департамента культуры и информационной политики Запорожской ОГА Влад Мороко написал, что оккупанты украли унитаз.

"Сегодня орки, грабившие Усадьбу Попова, вместе с пилами и шуруповертом, украли и мраморный унитаз времен графов Поповых. Что примечательно. В первый раз этот унитаз украли еще большевики. Впоследствии кто-то из потомков воров "вернул" артефакт в музей. И вот снова захватчики воруют злосчастный унитаз! Зачем! Я не понимаю!!! Орда, просто Орда!!!", – сообщил он.

Напомним, в Запорожской области гуманитарный конвой наткнулся на боевую позицию российских военных, когда обходил сорванный оккупантами мост. Солдаты страны-агрессора не пропустили людей.

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