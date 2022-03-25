Российские оккупанты обстреляли мирных жителей Донбасса из авиации и "Градов": погибли двое детей

Марина Погорилко
Общество
1 минута
291
Оккупанты в Донецкой области обстреляли мирное население из авиации и 'градов'
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

За минувшие сутки на Донетчине российские оккупанты обстреливали мирное население из авиации, реактивной системы залпового огня "Град", артиллерийского оружия. В результате обстрелов двое детей погибли, трое травмированы.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Донецкой области. Отмечается, что за сутки обстрелам россиян подверглись 8 населенных пунктов. В результате ударов поврежден как минимум 21 гражданский объект, среди которых жилые дома, электросеть.

За минувшие сутки на Донетчине российские оккупанты обстреливали мирное население
Видео дня

Наиболее горячими точками Донбасса стали Мариуполь, Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Краматорск, Новомихайловка, Долина, Пришиб.

В полиции отметили, что враг обстреливал мирное население из авиации, реактивной системы залпового огня "Град", артиллерийского оружия. В частности, "градами" были повреждены три улицы в Авдеевке, где произошли массовые пожары.

По фактам нарушения законов и обычаев войны и посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины полиция открыла уголовные производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате бомбардировки российским самолетом драматического театра в Мариуполе погибли около 300 человек. В момент атаки все они находились в бомбоубежище театра.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!

Обращение коллектива OBOZREVATEL.
УкраинаДонецкВторжение России в УкраинуВойна в Украине 2022stopwar