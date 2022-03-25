Российские оккупанты обстреляли мирных жителей Донбасса из авиации и "Градов": погибли двое детей

Прослушивание новости на данный момент не доступно

За минувшие сутки на Донетчине российские оккупанты обстреливали мирное население из авиации, реактивной системы залпового огня "Град", артиллерийского оружия. В результате обстрелов двое детей погибли, трое травмированы.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Донецкой области. Отмечается, что за сутки обстрелам россиян подверглись 8 населенных пунктов. В результате ударов поврежден как минимум 21 гражданский объект, среди которых жилые дома, электросеть.

Видео дня

Наиболее горячими точками Донбасса стали Мариуполь, Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Краматорск, Новомихайловка, Долина, Пришиб.

В полиции отметили, что враг обстреливал мирное население из авиации, реактивной системы залпового огня "Град", артиллерийского оружия. В частности, "градами" были повреждены три улицы в Авдеевке, где произошли массовые пожары.

По фактам нарушения законов и обычаев войны и посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины полиция открыла уголовные производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате бомбардировки российским самолетом драматического театра в Мариуполе погибли около 300 человек. В момент атаки все они находились в бомбоубежище театра.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!