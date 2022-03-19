Российские оккупанты не пропустили на Херсонщину гуманитарный груз

В субботу, 19 марта, российские оккупанты не позволили доставить в Херсонскую область гуманитарный груз. Из-за этого жители не получили гигиены для детей и взрослых, детское питание, продукты и медикаменты.

Всего на Херсонщину должны были привезти 14 фур гуманитарной помощи. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военно-гражданской администрации Геннадий Лагута.

По словам главы области, оккупанты не дали доехать грузовикам до места назначения. Фуры с гуманитарной помощью развернули на полпути, и они отправились обратно в Днепропетровскую область.

"Сегодня в Херсонскую область из города Апостолово Днепропетровской области выехали 14 фур с продуктами питания и медикаментами. Там было самое необходимое – средства гигиены для детей и взрослых, консервация, мясо, полуфабрикаты, детское питание и т.д. Также грузовики везли в область немало медикаментов, в частности, инсулина, в котором сейчас остро нуждаются многие жители Херсонщины. Их должны были распределить между жителями Херсонщины, которые в этом нуждаются больше всего", – сообщил Лагута.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты заявили о создании в Херсоне "комитета спасения", который назвали "За мир и порядок". В него вошли пророссийские "активисты", подозреваемые в Украине в государственной измене, а также местные экс-политики.

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