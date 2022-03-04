Российские оккупанты не дают 'зеленый коридор' для доставки гуманитарной помощи на Херсонщину, – глава ОГА

Российские оккупанты не дают "зеленый коридор" для доставки гуманитарной помощи на Херсонщину.

Об этом сообщил глава Херсонской областной ВГА Геннадий Лагута.

"Только что мне сообщили, что оккупанты не дали добра на "зеленый коридор" для поставки гуманитарной помощи на Херсонщину. Украинскими властями было сформировано 19 фур для обеспечения нужд Херсона и области самым необходимым. А теперь рашисты говорят, что сами обеспечат гуманитарную помощь", – отметил глава Херсонской ВЦОА.

Он подчеркнул, что Украина не бросит своих граждан на Херсонщине на произвол судьбы.

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"Мы и дальше будем требовать от оккупантов возможности подвоза украинской гуманитарной помощи! Также спасибо мэру Херсона Игорю Колыхаеву за те усилия, которые он прилагает для обеспечения потребностей жителей города", – подчеркнул Лагута.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина обратилась в Международный комитет Красного Креста с просьбой срочно организовать гуманитарные коридоры.