Российские оккупанты нанесли удар по морскому порту 'Ольвия': появились подробности. Фото

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7 марта оккупанты нанесли удар по морскому порту "Оливия". Он находится в Корабельном районе Николаева. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины на официальной Facebook-странице.

Также отмечается, что удар пришелся по территории, которая на правах концессии принадлежит катарской компании "QTerminals Olvia".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что войска агрессора обстреляли в Черном море иностранное судно.

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