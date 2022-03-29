Российские оккупанты нанесли ракетный удар возле Никополя на Днепропетровщине

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту возле Никополя Днепропетровской области. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом в Facebook сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко. Он призвал жителей города оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

"Произошла ракетная атака объекта возле города Никополь. Без жертв. Информации об угрозе городу сейчас нет. Оставайтесь в укрытиях до завершения сигнала воздушной тревоги", – написал Евтушенко.

Другие подробности глава РВА не уточнил. Он также призвал людей воздержаться от комментариев и фото.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 28 марта оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе в Ривненской области. По состоянию на утро 29 марта, тушение пожара продолжалось.

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