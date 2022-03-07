Российские оккупанты нанесли ракетный удар в районе села Тузлы с моря – оперштаб Одесской ОГА

Одесская область подверглась ракетному удару с моря в районе населенного пункта Тузлы. По предварительным данным, в результате атаки оккупантов никто не пострадал.

Об этом в ночь на понедельник, 7 марта, сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, относительно других населенных пунктов информация проверяется.

"Есть информация о том, что враг с моря нанес ракетный удар в районе населенного пункта Тузлы. По другим населенным пунктам, которые расположены рядом, информация уточняется. По данным на эту минуту, пострадавших нет", – сказал он.

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Братчук отметил, что удар был нанесен по объектам критической инфраструктуры. "Враг будет наказан – есть закон человеческий и закон божий", – подчеркнул он.

Отметим, что в ночь на 6 марта оккупанты нанесли ракетный удар по секретному военному комплексу в Аккарже (Великодолинское Одесской области). Полностью уничтожено рабочее здание комплекса. На базе размещены комплекс радиоэлектронной разведки "Персей" и радар космической разведки "Гребень", которые не пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские оккупанты произвели обстрел курортного поселка Залив Одесской области: попали в заселенный отель.

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