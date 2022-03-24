Российские оккупанты надеются разбогатеть на осаде Киева и хвастаются мародерством. Перехват разговора

Российские оккупанты рассматривают осаду Киева, как возможность обеспечить себе "безбедную" жизнь за счет мародерства и грабежа мирных жителей. Один из захватчиков "похвастался", что украл дорогостоящие комплектующие для компьютера.

Оккупант позвонил в РФ и, узнав цену украденной видеокарты и процессора, обрадовался, что "окупил командировку". Об этом свидетельствует телефонный разговор оккупанта, который СБУ опубликовала в YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Захватчик позвонил родственникам в РФ и попросил узнать цену "нажитой" видеокарты и других комплектующих к компьютеру. Ответ его удовлетворил настолько, что заявил: "В принципе, эта командировка меня окупила".

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Также оккупант заявил, что пойдет грабить квартиры. При этом, успокаивая жену, призывающую его не говорить об этом по телефону, говорит, что на фоне всех зверств российских оккупантов в Украине грабеж – это не преступление.

"Я сейчас пойду взламывать квартиры, нах*й. Высоток здесь дох*я, десятиэтажных, нах*й. Буду взламывать дома. Не говорить, что мы мародерим? Это х*йня. Тут по домам еб**ат с минометов", – рассказывает россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие перехватили разговор одного из российских оккупантов, хвастался родным, что украл в Украине iPad. Кроме того, путинский "освободитель" фантазировал о "взятии" Киева, Одессы и Харькова.

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