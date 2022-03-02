Российские оккупанты могут устроить провокацию против граждан Греции: в сети указали на опасность

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Российские оккупанты могут устроить провокацию против граждан Греции. Под видом полка ВСУ "Азов" враг готовит удар по эвакуационному конвою, который организовало греческое генконсульство в Мариуполе.

Об этом сообщил в Telegram военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, таким образом российская сторона попытается дискредитировать Украину на международном уровне, чтобы снизить степень поддержки, оказываемой нашей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля в Мариуполе в результате обстрела города российскими оккупантами была тяжело ранена 6-летняя девочка. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось: ребенок умер в больнице.

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В мэрии отметили, что защитники – Вооруженные силы, Национальная гвардия, полк "Азов" – без сна и отдыха защищают город.

1 марта полк "Азов" уничтожил группу кадыровцев на Донбассе. Украинские воины встретили в степях военнослужащих из личной гвардии президента Чечни Рамзана Кадырова, входящих в состав внутренних войск МВД России.

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